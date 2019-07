Bunte Luftballons kündigten die Eröffnung schon von Weitem an: Um 9 Uhr öffnete am Donnerstag der neue Radatz Wurst-Großmarkt in der Lokalbahnstraße 7 seine Pforten, die NÖN berichtete.

Das Sortiment des neuen Geschäfts, welches sich in direkter Nachbarschaft zum „Action Markt“ befindet, ist breit gefächert: Neben einer großen Auswahl an Grillspezialitäten finden sich auch feine Wurst- und Schinkenwaren – sowohl für Singlehaushalte, als auch für Familienfeste oder Großveranstaltungen.

„Unsere Kunden finden hier die bewährte Radatz-Qualität zu Ab-Werk-Preisen“, so Geschäftsführer Franz Radatz. Der Verkaufsraum des Marktes ist übrigens gekühlt, die Ware noch in den Transportkisten.