Peter Winkle hat eine Leidenschaft – Fahrräder. Vor allem, diese zu reparieren. Jetzt hat er in der Lokalbahnstraße 4 in Neunkirchen das „Zweirad Winkle“ eröffnet, wo er Service und Reparatur aller Marken sowie Handel mit Neu- und Gebrauchträdern anbietet.

Der Kooperationspartner in Sachen E-Bikes ist die Firma „Ebock“ aus Mürzzuschlag. Seine Firmenphilosophie ist klar: „Fahrradreparaturen so schnell wie möglich durchzuführen und leistbar für alle zu sein.“ Repariert wird alles – vom billigsten Fahrrad bis zum teuersten E-Bike.

Mit 15 Jahren begann Peter Winkle die Lehre bei „2 Rad Tarman“ in Neunkirchen. In weiterer Folge holte er sich Erfahrungen bei „Sport 2000“ in Ternitz und bei „2 Rad Egger“ in Salzburg. „Da Fahrräder meine große Leidenschaft sind, bin ich überzeugt, meine Kunden bestens beraten zu können. 40 Jahre Erfahrung stehen für Qualität und Verlässlichkeit“, so Winkle.

Zur Eröffnung gratulierten unter anderen Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer und ÖVP-Stadtrat Peter Teix.