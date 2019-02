9.30 Uhr, Gfiederstraße 3. Auch um diese Zeit geht es im „soogut-Markt“ (ehemals Sozialmarkt) schon rund. An der Kasse wird während der Abrechnung gescherzt, die Regale müssen im Minutentakt aufgefüllt werden. Im hinteren Teil des Marktes hört man auch schon die Kochtöpfe scheppern – das Mittagessen wird vorbereitet, es gibt Spinat mit Kartoffelschmarrn.

„Wir wollen hier ganz einfach einen Treffpunkt für alle schaffen. Jeder ist willkommen!“Barbara Sandhofer, „soogut“-Marktleiterin

Wie viel Arbeit hinter dem erst kürzlich renovierten „soogut-Markt“ steckt, davon kann Leiterin Barbara Sandhofer ein Lied singen. Mit fünf Angestellten, einem Lehrling sowie rund 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern sorgt sie dafür, dass von Dienstag bis Freitag im Markt eingekauft sowie auch gegessen werden kann. An Samstagen gibt es dann sogar noch ein Frühstücksbuffet. Im Rahmen der Marktrenovierungsarbeiten wurde ein Second-Hand-Shop dazugebaut sowie das bestehende Kaffeehaus komplett neu ausgestattet.

Ebendieses soll nun mit einem neuen Konzept mehr Kunden anziehen. „Wir wollen hier ganz einfach einen Treffpunkt für alle schaffen. Nicht nur für Menschen, die hier mit ihrem Pass einkaufen können“, will Marktleiterin Barbara Sandhofer jeden in der Umgebung im „soogut-Kaffee“ willkommen heißen. Aus diesem Grund haben sie und ihr Team ein neues Konzept erarbeitet. So soll es ab 1. März jeden Freitag einen Treff geben. „Wir starten mit unserem Faschingskränzchen. Zukünftig wollen wir dann aber auch Vorträge anbieten oder Musiknachmittage abhalten“, erklärt Sandhofer den neuen Fixpunkt im Markt, der von 14 bis 16 Uhr stattfinden soll. Ebenfalls neu: Am Mittwoch wird von 9 bis 11 Uhr Karten gespielt. „Wir planen zudem, bei uns auch einmal ein Preisschnapsen durchzuführen“, so Sandhofer über die ein oder andere Idee.