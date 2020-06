Bereits in ihrer Lehrzeit fasste Sylvi Delilah Auer den Entschluss, sich selbständig machen zu wollen. Diesen Wunsch hat sie sich nun erfüllt. In ihrem neuen Studio im Ortsteil Hoffeld in Aspangberg-St. Peter bietet sie professionelle Kosmetik, Fußpflege und Massage an.

Zur Eröffnung ihres Studios gratulierten seitens der Wirtschaftskammer NÖ die Bezirksvertreterin von "Frau in der Wirtschaft" Monika Eisenhuber sowie Bezirksstellenleiter Johann Ungersböck.