Italienisches Lebensgefühl in Höflein

Es gibt gute Nachrichten für alle Freunde der italienischen Küche: Im Sommer kann man Pizza, Pasta und andere südländische Spezialitäten in der neuen Pizzeria – oder bei entsprechendem Wetter sogar im Gastgarten – an der Ortsstraße 20 genießen.

Flaviu-Viorel Crisan verwirklicht mit Gattin Estera-Monica seinen langjährigen Traum vom eigenen Lokal. Der gebürtige Rumäne lebt seit rund einem Jahr mit seiner Familie in der Gemeinde. „Ich liebe diese Berge, den Wald und die Natur“, schwärmt Crisan von seinem neuen Heimatort.

Das Geschäftslokal neben dem ehemaligen Gemeindezentrum, in dem es bald nach frisch gebackener Pizza und mediterranen Spezialitäten duften soll, beherbergte schon eine „Konsum“-Filiale und später den Elektroladen „Elektrotechnik Pöll“.

Das Herzstück wird der Holzofen

Rund 80 Quadratmeter stehen für den Gastraum zur Verfügung. 40 Gästen wird das Lokal Platz bieten, zuzüglich der Tische im künftigen Gastgarten. An der Schank soll es einen Pizzaofen mit Holzbefeuerung geben, er soll dem Lokal sein besonderes Flair verleihen. Crisan, der hauptberuflich selbstständig in der Möbelbranche tätig ist, hat als Pizzabäcker bereits seit vielen Jahren in Italien Erfahrung gesammelt, zuletzt war er in der Gemeinde Seebenstein tätig.

Er freue sich schon sehr darauf, bald Gäste aus der Gemeinde und aus der näheren Umgebung oder Ausflugsgäste mit Pizza, Pasta und mediterranen Spezialitäten verwöhnen zu können. Gattin Estera-Monica habe sich auf Torten und andere süße Köstlichkeiten spezialisiert und werde diese Fertigkeiten auch im Lokal einbringen, verraten die beiden.

Auch Bürgermeister Harald Ponweiser (SPÖ) freut sich über die Gastro-Bereicherung der Gemeinde: „Für uns war es eine ausschlaggebende Bedingung beim Verkauf, dass hier etwas entsteht, was zur Belebung des Ortes beitragen kann“, betont der Ortschef auf Anfrage der NÖN und sieht „einen Mehrwert für die Gemeinde“.

Vor einigen Jahren habe er sich mit der Ortsjugend zusammengesetzt, damit diese ihre Wünsche in die Gemeinde einbringen könne: „Eine Pizzeria hätten wir gerne“, war eines der Hauptanliegen. „Die Jugend freut sich jedenfalls schon sehr“, ist Ponweiser überzeugt.

