Pizza, Pasta und Co: „Maestro Nino“ in Aspang eröffnet

Seit Alfred Schreder mit 1. Februar diesen Jahres sein Lokal „Mundart“ schloss, standen die Räumlichkeiten des früheren Gastbetriebs HGA an der Hauptstraße in Aspang leer. Nun hat Altbürgermeister Hans Auerböck aber neue Mieter gefunden. Hüseyin Cinar und seine Lebenspartnerin Yadigar Ekti haben die Pizzeria „Maestro Nino“ eröffnet.

Seit gut 35 Jahren in der Gastronomieszene tätig, führte Hüseyin Cinar zuletzt mehrere Lokale in Wien. Über ein Internetinserat wurden er und seine Partnerin auf die leer stehende Gaststätte im Wechselgebiet aufmerksam. „Wir wollten noch einmal etwas Neues starten“, sagt Yadigar Ekti beim NÖN-Besuch. Von der Region, die sie zuvor nicht kannten, zeigen sich beide angetan. „Die ersten Tage sind sehr gut gelaufen, die Leute sind sehr freundlich. Wir hoffen, dass es so weiter geht!“

Sukzessive will man das umfangreiche Speisenangebot - von Pizza über Pasta bis zu Salaten und Burger - nun bewerben und so das Lokal bekannter machen. Speisen sowie Getränke können auf Wunsch abgeholt oder zugestellt werden, möglich ist aber auch ein Besuch im Lokal.

Geöffnet hat „Maestro Nino“ vorerst täglich zwischen 10 und 23 Uhr, erreichbar ist das Lokal telefonisch unter 02642/51387.