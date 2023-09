Ternitzer Stadtplatz ist jetzt grüner

Beobachtern des Theodor Körner-Platzes in Ternitz – auch Stadtplatz genannt – dürften in den letzten Wochen zahlreiche Veränderungen aufgefallen sein. Unter dem Titel „4B“ will die Stadt den Platz für die Bevölkerung attraktivieren. Die ersten Schritte dazu wurden bereits gesetzt.

So ist der Bereich, um den sich die Stadthalle, das Café Fredo sowie die Sparkasse befinden, begrünt worden. „Es fehlen allerdings noch fünf große Bäume, die im September geliefert werden“, informiert der zuständige SPÖ-Stadtrat Peter Spicker beim Rundgang mit der NÖN. Bewässert wird ein Großteil der Pflanzen übrigens über das Schwammstadtprinzip „Das Oberflächenwasser vom Theodor Körner-Hof wird zur Bewässerung verwendet“, berichtet Spicker sichtlich stolz. Zudem würde es im Unterbau der Bäume einen Wasserspeicher geben, aus dem sich die Pflanzen bei Trockenperioden bedienen können. „Wir haben die Bepflanzung außerdem an die höheren Temperaturen angepasst“, ergänzt er. Abseits der Bäume ist für 2024/2025 eine ganzflächige Beschattung angedacht.

Gemütlicher gestaltet wurden zudem die Sitzgelegenheiten. Diese sind mit Holzelementen ausgestattet worden, die das Sitzen auch an heißen Tagen ermöglichen soll. Absolutes Highlight ist jedoch das Wassertor, das an besonders heißen Tagen Abkühlung schaffen soll.