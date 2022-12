Neujahrs-Feuerwerk in St. Corona und Mönichkirchen

Werbung

Die „Wexl Arena“ St. Corona am Wechsel bittet am Samstag, den 31. Dezember, zur Silvesterfeier nach Unternberg. Einlass ist um 17 Uhr, spätestens um 19 Uhr startet ein Riesenfeuerwerk – bis dahin können sich die Kinder im Wintererlebnisland bei Flutlicht die Zeit vertreiben.

Tradition hat auch das Neujahrsfeuerwerk an der Talstation des Sesselliftes in Mönichkirchen. Die „Erlebnisalm“ lädt gemeinsam mit der Bergrettung am Sonntag, den 1. Jänner, ab 16 Uhr ein, um 17 Uhr tritt die Band „Just 4 Fun“ auf, bevor auf das Publikum ein großes Feuerwerk wartet. Neu ist dieses Jahr eine Lasershow.

