Während der Wahlkampf rund um die Gemeinderatswahlen am 26. Jänner bereits voll im Laufen ist, wird bei der Wirtschaftskammer erst im März gewählt. Dennoch wurde beim Neujahrsempfang des SWV in Ternitz bereits an die Unternehmer appelliert, wählen zu gehen.

Lobende Worte für die bisherige Arbeit des Wirtschaftsbundes und den Einsatz für Klein- und Mittelbetriebe gab es von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. "Danke dafür, dass unter euch viele Unternehmer sind, die Arbeitsplätze schaffen", so die Landesrätin. Sie zeigte sich davon überzeugt, dass gute Wirtschaft nur funktioniere, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einem gemeinsamen Ziel arbeiten würden. "Und das muss man verfolgen und das tut ihr auch sehr gut", lobte Königsberger-Ludwig.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde aber nicht nur über die Wahlen gesprochen. Verdiente, langjährige Mitglieder des SWV wurden vor den Vorhang geholt. Für die Naturfreunde sowie die Stadtgemeinde Ternitz gab es sogar Diamanten für die bereits 50-jährige Mitgliedschaft.