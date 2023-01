Neujahrsempfang: Rotes Kreuz Neunkirchen ehrt Engagement

Das Coronavirus stellte das Rote Kreuz in den vergangenen Jahren vor riesige Herausforderungen. Dementsprechend war die Pandemie beim traditionellen Neujahrsempfang der Neunkirchner Bezirksstelle am Samstagabend allgegenwärtig.

Bezirksstellenleiter Gregor List, Bezirksstellenkommandantin Ilse Pilshofer und Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger nutzten den festlichen Rahmen, um verdiente haupt- sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen und Ehrungen durchzuführen.

Rotes Kreuz als „große Stütze“

Lobende Worte für den Einsatz der Organisation gab es vor allem aus der Politik. Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) appellierte dazu, der Zukunft „mutig zu begegnen“, schließlich habe die Pandemie „die Leute verändert. Respekt und Wertschätzung sind vielfach verloren gegangen.“

Das Rote Kreuz habe einen „sehr wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet“, so der Stadtchef. Als „wichtigen Partner“ und „große Stütze“ in der Pandemie bezeichnete Bundesrats-Vizepräsidentin Andrea Kahofer (SPÖ) die Organisation und hob als zwei wichtige Bereiche den „Henry-Laden“ und die „Team Österreich-Tafel“ hervor. Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) sprach die Vergabe von Ehrenzeichen an. Sie seien „eine Wertschätzung für die erbrachten Leistungen“.

Neue Ortsstelle in Puchberg

Bezirksstellenleiter Gregor List nutzte die Gelegenheit außerdem, um auf das Jahr 2022 zurückzublicken. Erfreulich sei, dass man im Freiwilligenwesen neue Mitarbeiter dazubekommen habe. „Wir sind ein topografisch anspruchsvoller Bezirk, unser Anspruch ist es, auch in der Peripherie für die Bevölkerung da zu sein“, so List.

Die „Tafel“ sei 2022 besonders oft in Anspruch genommen worden, so List: „Viele Leute können sich die Butter aufs Brot nicht mehr leisten.“ Gelungen sei es auch, einen RTW-C-Stützpunkt in Puchberg zu installieren sowie eine neue Ortsstelle aufzubauen.

Unter den weiteren Gästen des Neujahrsempfangs, um den sich kulinarisch das Gasthaus Jautschnig aus Höflein kümmerte: Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Landtagsabgeordneter Christian Samwald (SPÖ), RK NÖ-Vizepräsident Werner Kraut, Obfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka von der Wirtschaftskammer, Schneebergbahn-Geschäftsführer Hubert Resch, Puchbergs Vizebürgermeister Christian Dungl (SPÖ) und die Stadträte Thomas Leopold Berger (ÖVP, Neunkirchen) sowie Peter Spicker (SPÖ, Ternitz).

