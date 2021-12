Neun Alkolenker aus Verkehr gezogen

Vier Polizeistreifen, dabei Verstärkung aus St. Pölten, führten die Schwerpunktkontrollen durch. ,,Alkohol und Drogenkonsum am Steuer standen im Mittelpunkt", so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, der von einem ,,erschreckenden Ergebnis spricht. In dieser Form hatten wir so etwas schon lange nicht mehr."

Bei einem der angehaltenen Lenker wurde auch Suchtgift sichergestellt. Er wurde kurzfristig festgenommen.