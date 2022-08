100 Jahre Niederösterreich: Hochtrabende Pläne

Werbung

Die großspurigen Umbaupläne Adolf Hitlers für Städte wie Wien oder Linz mit der „Welthauptstadt Germania“ anstelle Berlins als Krönung sind ja weitgehend bekannt, weit weniger bekannt sind ähnliche Pläne auch für kleinere Städte im Reich.

Neunkirchen als lokales Zentrum gedacht

Neunkirchen war eine dieser Städte, die – auch sehr zur Freude der örtlichen Machthaber – zu einem lokalen Zentrum umgestaltet werden sollte. Federführend für diese Pläne war der nationalsozialistische Architekt Erwin Johannes Ilz von der Technischen Universität Wien, der noch vor Kriegsausbruch von der Gemeindeführung beauftragt worden war. Auch die Gemeinden Pottschach, Ternitz und Wimpassing traten mit Umgestaltungswünschen an Ilz heran, denn sie wollten sich fusionieren, um dann als Hauptort zu fungieren. Nachdem aber Neunkirchen fesgelegt worden war, traten diese Gemeinden von ihrem Plan zurück.

Die – gelinde ausgedrückt – sehr ambitionierten Pläne wurden von ihrem Schöpfer in einer Ausstellung im Neunkirchner Rathaus präsentiert. Sie umfassten einen kompletten Neubau der Innenstadt mit Verlust der gesamten alten Bausubstanz. Eine Kulturhalle und das Gebäude des Landratsamts (entspricht der heutigen Bezirkshauptmannschaft) sollten den neuen Stadtkern bilden. Weiters war ein großes Stadion geplant, auf der Klosterwiese sollten Badeanlagen und ein Sportkomplex entstehen und Ilz entwarf neben Wohnbauten auch ein pompöses Gebäude für die neue Oberschule (heute: Gymnasium).

Umgesetzt wurde von diesen größenwahnsinnigen Plänen nahezu nichts: 1940 wurde zwar die Oberschule als Einrichtung gegründet, sie verfügte aber über kein eigenes Gebäude, das nachmalige Gymnasium Neunkirchen sollte erst 1968 über ein solches verfügen. Die Steinfeldschule wurde zur „Kreis-Beruf-Schule“ umgebaut und der Kindergarten in der Fabriksgasse wurde modernisiert. Auch vom groß angekündigten Wohnbauprogramm blieb in Neunkirchen nichts übrig, während aber in und um Ternitz ganz massiv auf den sozialen Wohnbau gesetzt wurde. Bekanntestes Beispiel dafür ist die „Siedlung III“ in Pottschach, welche 469 Wohnungen umfasste und ab 1940 in Angriff genommen wurde. Architektonisch deutlich zu erkennen sind hier die Anleihen am sogenannten Heimatschutzstil, einer Stilrichtung, die von den Nationalsozialisten sehr forciert wurde. Auch die Beamtenwohnhäuser in der Semperitgasse unweit der „Dreiersiedlung“ wurden damals in diesem Stil errichtet.

Ein Treppenwitz der Geschichte bleiben auch die Planungen, den Tourismus im Schwarzatal zu beleben und zu diesem Zweck am Gösing ein Skigebiet zu errichten. Das Herzstück dieses Gebietes, das natürlich noch ohne Lifte projektiert war, hätte eine über sieben Kilometer lange Abfahrt vom Gösing über Flatz nach Neunkirchen werden sollen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.