100 Jahre Niederösterreich: Stadt ohne Juden

Die ersten Juden lebten bereits im Mittelalter in Neunkirchen, doch die Vertreibung unter Albrecht V. ab 1420 beendete eine erste Blüte jüdischer Kultur. Erst im 19. Jahrhundert zogen wieder Juden, vorwiegend aus dem nahen und religiös toleranteren Westungarn, in die Stadt Neunkirchen.

Schon bald begann auch wieder ein religiöses Leben, 1883 konnte die Synagoge eröffnet werden und 1890 folgte der jüdische Friedhof nahe der Südbahn. Obwohl bereits in der Monarchie der Antisemitismus anwuchs, lebten die Neunkirchner Juden im Einvernehmen mit ihren Nachbarn. Es wurde positiv vermerkt, dass sie zwar ihre Steuern bezahlten, im Normalfall aber keine Unterstützung seitens der Gemeinde benötigten, da es einen eigenen jüdischen Unterstützungsverein gab. Bis ins Jahr 1938 lebten etwa 300 Juden in Neunkirchen.

Doch dann kam der „Anschluss“ im März 1938 und im Leben der Neunkirchner Juden war nichts mehr so, wie es gewesen war. Am Anfang standen vornehmlich Aktionen, die der Eigeninitiative der örtlichen Nationalsozialisten entsprangen, die aber dennoch mit Rückendeckung der neuen Machthaber geschahen: So wurde der Geschäftsmann Siegfried Jaul mit einer Tafel durch die Stadt getrieben, auf der stand: „Ich bin ein dreckiger Judenbinkel und habe viele betrogen.“

Neben Gewaltexzessen begann auch sehr bald der als „Arisierung“ bezeichnete Vermögensraub: So mussten zum Beispiel die Erben des Industriellen Max Pam ihre Fabrik weit unter dem Wert an den Industriellen Prinzhorn verkaufen, aber auch kleinere Betriebe wechselten weit unter dem Wert den Besitzer. Noch im Sommer 1938 wurde den Juden auch auf gesetzlichem Weg das Leben schwer gemacht, so durften sie bestimmte Lokale, Parks, Kinos und andere Einrichtungen nicht mehr betreten.

In dieser Zeit stieg die Anzahl der Suizide unter der jüdischen Bevölkerung stark an, im Neunkirchner Gefängnis starb der Geschäftsmann Siegmund Preis unter ungeklärten Umständen, die nationalsozialistische Presse kommentierte dies so: „Damit hat sich dieser feige jüdische Volksbetrüger einer gerechten Strafe entzogen.“

Sehr rasch wurde also den Juden in Neunkirchen ihre Lebensgrundlage entzogen und die meisten zogen noch im Sommer 1938 nach Wien. Am 14. November war Neunkirchen „völlig judenfrei“, wie die Lokalpresse triumphierte. Wer Glück hatte, konnte noch das Land verlassen, die anderen fielen der nationalsozialistischen Mordmaschinerie zum Opfer, mindestes ein Drittel der Neunkirchner Juden wurde ermordet.

Die Synagoge diente im Krieg als Zwangsarbeiterlager und wurde 1984 wegen Baufälligkeit abgerissen. Nach Kriegsende kehrten noch vier Familien nach Neunkirchen zurück, aus diesen lebt inzwischen auch niemand mehr, nur der Friedhof kündet noch vom jüdischen Leben in der Bezirkshauptstadt.

