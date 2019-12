Das Ehepaar Ratschiller aus Wartmannstetten kann man getrost als Urgesteine des Roten Kreuzes Neunkirchen bezeichnen, begann doch das Engagement des gelernten Schlossers Friedrich Ratschiller bereits im Jahr 1960, seine Ehefrau Theresia ist seit 1965 dabei. Nachdem sich die beiden – natürlich – beim Roten Kreuz kennen- und lieben gelernt haben, wurde 1967 geheiratet.

„Im Jahr 1983 trat die damalige Leitung der Bezirksstelle Neunkirchen an mich heran, ob ich nicht den Posten des Bezirkssekretärs übernehmen möchte, ich entschied mich dafür, obwohl ich nur die Hälfte von dem verdiente, was ich zuvor hatte und so war ich bis 1999 hauptberuflich beim Roten Kreuz“, erzählt Friedrich Ratschiller. Auch nach seiner Pensionierung unterstützte er das Rote Kreuz Neunkirchen, wo er konnte, so waren er und seine Frau federführend beim Aufbau der Krisenintervention im Bezirk beteiligt.

Im Zuge ihrer vielfältigen Tätigkeit waren die Blutspendeaktionen immer sehr wichtig für die beiden: „Unsere erste Blutspendeaktion in Neunkirchen war 1966 am Sommerturnplatz, dort wo heute das Telegrafenamt steht“, erzählt Theresia Ratschiller von den Anfängen.

Wie viele Aktionen sie in den Jahren organisiert haben, können sie nicht genau sagen, es waren aber sicher hunderte mit vielen tausend Spendern, teilweise über 200 am Tag. Zu den Blutspendeaktionen gehört auch die Ehrung von oftmaligen Spendern, besonders in Erinnerung geblieben ist ihnen, dass sie einmal eine Ehrung für 250 Blutspenden verliehen haben.

„Da gab es aber keine passende Medaille mehr dafür“, schmunzelt Friedrich Ratschiller. Vor zwei Wochen übergab das Ehepaar Ratschiller nun seine Agenden an die nächste Generation.