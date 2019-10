Versicherungsagentur zog von der Rohrbacher Straße in die Dittrichstraße in Neunkirchen. Dies wurde nun gefeiert.

Seit ein paar Tagen ist die "Allianz Elementar Versicherungs AG" an einem neuen Standort in Neunkirchen zu finden. „Wir sind von der Rohrbacher Straße, circa 50 Meter vom Stalla-Haus entfernt, in die Dittrichstraße 6, in das ehemalige Kino Aberl gezogen“, so Gebietsleiter Christian Kainz. Der Grund? Die neuen Büroräumlichkeiten sind vollständig barrierefrei. Die Allianz ist seit 1997 in der Stadt vertreten. Aktuell arbeiten hier zehn Angestellte. Zur Neueröffnung gratulierte u. a. ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.