AMS verwüstet: Einbruchsserie nicht zu stoppen .

Die Einbruchsserie in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen geht munter weiter: Nach vier Einbrüchen in „Toms Oase“, zwei weiteren ins Freizeitzentrum und einem Versuch ins Arbeitsmarktservice (AMS) in den vergangenen Wochen schlug der Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei weitere Male zu: Zielobjekte waren das Arbeitsmarktservice und ein Geschäft in der Wiener Straße.