Ankündigung: Musikschule lädt zu traditionellem Kinderkonzert

Seit Monaten wird fleißig am schwierigen Programm geprobt, in der kommenden Woche ist es aber soweit: Das traditionelle Kinderkonzert der Musikschule Neunkirchen unter der Leitung von Direktor Erwin Stoll findet am Mittwoch, dem 20. Oktober, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche statt. Das heurige Thema ist eine fantastische Märchenreise rund um die Geheimnisse aus 1.001 Nacht, szenisch geleitet und erzählt von Stefan Libardi.

16. und 17. Oktober Anzeige Street Food Festival kommt nach Ternitz

Karten gibt es in der Buchhandlung Reithmeyer und unter reservierung@neunkirchnerkammmusiktage.at