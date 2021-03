Das passiert auch nicht alle Tage: Dass sich ein Geretteter nach Monaten bei seinen Lebensrettern bedankt. So geschehen nun auf der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Neunkirchen.

Wie wichtig und lebensentscheidend rasche Hilfe ist, zeigte sich bei einem schweren Arbeitsunfall am 8. September bei Renovierungsarbeiten eines Wohnblocks in Neunkirchen: Ein Sicherheitskorb hatte sich gelöst, stürzte in die Tiefe und kippte samt Arbeiter Patrick S. um. Dabei wurde der Mann im Bauchbereich von einem Bügel mit 150 Kilogramm Eigengewicht getroffen.

„Wir machten uns nach der Alarmierung sofort mit einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug auf den Weg. Dort fanden wir das Unfallopfer mit starken Schmerzen und in einem kaum mehr ansprechbaren Zustand am Boden liegend“, erinnert man sich beim Roten Kreuz an die bangen Momente. Trotz schwieriger Bedingungen wurde Patrick S. stabilisiert und schnellstmöglich in den Schockraum nach Wiener Neustadt transportiert.

Nun bedankte sich Patrick mit einem Besuch bei seinen Lebensrettern. Er berichtete dabei von seinen schweren Verletzungen und sagte nochmals persönlich „Danke“ für das schnelle Handeln des Rotkreuz-Teams. „Zwei Minuten und jede Menge Kampfgeist des Patienten haben hier über das Leben und einen positiven Ausgang entschieden“, ist man sich beim Roten Kreuz sicher.