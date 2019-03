Eigentlich haben die Pächter des Restaurants im Bad beim Anruf der Gemeinde mit guten Nachrichten gerechnet, doch nun heißt es für Edi Schneider und seine Partnerin Fabiola Pani nach sechs Jahren unfreiwillig Abschied nehmen. Weil die Verantwortlichen andere Pläne haben, das Restaurant in einen Ruhebereich umwandeln wollen und mit Automaten die gastronomische Versorgung sichern möchten.

„Das ist schade, dass es so gekommen ist. Wir dachten eigentlich, dass die Stadt ins Restaurant investieren möchte“, erinnert sich Schneider an das Gespräch. Dass er nun nach sechs Jahren auf diese Art und Weise den Hut nehmen muss, enttäuscht ihn: „Es hat immer alles gepasst, wir sind sechs Tage in der Woche zur Verfügung gestanden und haben sogar unseren Lebensmittelpunkt hierher verlegt!“ Auch bei den Stammgästen, etwa der Saunarunde oder den Saisonkartenbesitzern, würde Unverständnis herrschen: „Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Automat ein adäquater Ersatz ist“, so die beiden.

Für ÖVP-Stadtrat Peter Teix, der der Arbeitsgruppe vorstand, die sich mit der Sanierung des Bades befasste, liegen die Gründe für die Maßnahmen auf der Hand: „Wir haben uns ein Modell in Tulln angesehen. Zum einen ist der Bedarf für ein vollwertiges Restaurant nicht mehr gegeben, Snacks und Kleinigkeiten reichen vollkommen aus. Zum anderen gibt es den Wunsch der Gäste nach einem Ruhebereich.“ Natürlich könne Teix die Enttäuschung der Betreiber verstehen, „aber als Finanzstadtrat muss ich mich um das Gesamtwohl bei den Finanzen von 14.000 Neunkirchnern kümmern!“

In „Coffee-Bike“ investiert

Auch den Buffetbetrieb im Freibereich werde die Familie verlieren: „Uns wurde gesagt, dass die Stadt den in Eigenregie führen möchte“, weiß Schneider und wird von Teix bestätigt. Immerhin haben sich die Unternehmer bereits um ein zweites Standbein umgesehen und in ein „Coffee-Bike“, ein spezielles Kaffeecatering, investiert. „Der Kaffeewagen sieht optisch toll aus und kann für Veranstaltungen gemietet werden“, rühren sie die Werbetrommel.

Mittlerweile hat die Causa auch eine politische Dimension angenommen, die FPÖ spricht von „einem Armutszeugnis für Neunkirchen. Einen etablierten Traditionsbetrieb umzubringen und gegen ein familienfeindliches unpersönliches Automatenfoyer im Bahnhofsstyle zu ersetzen ist unverständlich!“

Eine Vorgangsweise, die Teix ärgert: „Im Arbeitskreis saß ein FPÖ-Vertreter und er war mit der Lösung einverstanden. Die Mitglieder der FPÖ sollten endlich einmal miteinander reden, damit die linke Hand weiß, was die rechte Hand tut. Der Beschluss war einstimmig, ich bin echt sauer!“