Er steht zwar heuer erst das zweite Jahr als Christbaumverkäufer am Holzplatz – Geschichten rund um den Weihnachtsbaum und die schönste Zeit des Jahres kann Hans Zeissl aber schon jetzt jede Menge erzählen.

Entscheidung fällt in ca. 15 Minuten

Rund 300 Bäume hat er aktuell bei seinem Standplatz lagernd. Dass da die Qual der Wahl oft sehr groß ist, kennt Zeissl allzu gut: „Manche kommen dreimal, bevor sie sich für einen Baum entscheiden. Durchschnittlich braucht es so 15 Minuten, bis die richtige Nordmanntanne gefunden wird. Aber es gibt auch Kunden, die studieren über eine Stunde, bis sie sich entscheiden.“

Wobei laut Zeissls Beobachtungen hier vor allem die Frauen das Sagen haben. „Kaufen Männer alleine, schaut oft nichts Gutes dabei heraus. Im Vorjahr kam ein Kunde mit dem Baum wieder zurück, weil der seiner Gattin nicht gefallen hat. Ein anderer wiederum hat einen 2,80 Meter hohen Baum gekauft, obwohl der Raum zu Hause nur 2,20 hoch war. Aber wir haben in beiden Fällen helfen können.“

Nach-Hause-Liefern oft heikle Angelegenheit

Denn Kundenservice wird beim Neunkirchner – in der Stadt gibt es sechs Christbaumverkaufsstellen – besonders groß geschrieben: „In Neunkirchen stellen wir kostenlos die Bäume zu und ins Umland verlangen wir einen kleinen Unkostenbeitrag.“ Lieferreisen haben ihn aber auch schon bis nach Wien oder Mürzzuschlag geführt. Wobei das Nach-Hause-Liefern oft eine heikle Angelegenheit ist: „Vor allem kleine Kinder glauben ja, dass den Baum das Christkind bringt. Deshalb müssen wir beim Ausliefern immer besonders aufpassen und uns nach den Zeitwünschen der Kunden orientieren. Wir wollen ja keine Träume zerstören.“

Verkauft wird noch bis zum Heiligen Abend an jedem Tag und bei jedem Wetter: „Richtig ungut wird es ab minus 8 Grad und wenn es feuchtkalt ist. Denn durch das Präsentieren der Ware wird man natürlich sehr nass.“ Patentrezept gegen die Kälte gibt es keines: „Warm und in mehreren Schichten anziehen, ab und zu ein Schluck heißer Tee mit einem Schuss Schnaps. Und wenn es gar nicht mehr zum Aushalten ist, haben wir eine kleine Hütte als Unterstand!“ Und wie ist es mit der Mär, dass am 24. Dezember die Christbäume um einen Spottpreis zu haben sind? Zeissl muss schmunzeln: „Das mag schon stimmen, aber ist mir zum Glück noch nicht passiert. Denn im Vorjahr war ich bereits am 23. Dezember ausverkauft...“