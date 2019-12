Die Nacht von 11. auf 12. Dezember beschäftigt aktuell die Kriminalisten in der Bezirkshauptstadt: Insgesamt wurden innerhalb kurzer Zeit drei Fahrzeuge, allesamt der Marke Audi, gestohlen, wobei eines danach wieder auftauchte und ein weiterer Versuch von den Tätern erfolglos abgebrochen werden musste.

Den Start nahm die mysteriöse Serie nach Mitternacht in der Steinwendergasse in der Blätterstraßensiedlung. „Dort haben die Täter einen weißen Audi A5 gestohlen und sind damit offensichtlich in die Petzoldgasse, die sich in der Nähe befindet, weitergefahren“, weiß Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller zu berichten.

In der Petzoldgasse ließen sie den Wagen stehen und stahlen dort einen weißen Audi A4, mit dem sie das Weite suchten. Parallel dazu dürfte es dort zu einem weiteren Autodiebstahlsversuch gekommen sein: „Dabei handelte es sich ebenfalls um einen Audi A5, durch Hundegebell dürften die Täter aber vertrieben worden sein“, so Neumüller.

Anschließend war das Treiben aber noch nicht zu Ende: Denn in derselben Nacht wurde in Schiltern bei Pitten ein weiterer Audi A5, schwarz, gestohlen. Die Ermittler gehen von einer organisierten Handlung aus.