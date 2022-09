Neunkirchen Benefizaktion: Bleib fit & hilf mit!

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Sind schon in Startposition: Bürgermeister Herbert Osterbauer sowie Cornelia Lind und Horst Teigl von der Neunkirchner Sparkasse. Foto: Stadtgemeinde Neunkirchen/Kohn

S ich selbst und dabei gleichzeitig anderen etwas Gutes tun kann man wieder am kommenden Sonntag, 18. September, wenn unter dem Titel „Bleib fit & hilf mit“ zum mittlerweile traditionellen Benefizlauf und Walk (Nordic Walking ist ebenfalls möglich) für das Rote Kreuz auf die Laufstrecke in den Föhrenwald gebeten wird. Jeder gelaufene und gegangene Kilometer wird in bewährter Weise vom Partner der Stadtgemeinde - der Sparkasse Neunkirchen - mit 30 Cent vergütet.