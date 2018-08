Sie ist die älteste lebende Neunkirchnerin und feierte kürzlich ihren 105. Geburtstag: Maria Just lebte noch bis vor drei Jahren in ihrer Wohnung in der Rohrbacherstraße, doch ihr gesundheitlicher Zustand erforderte eine Verlegung in ein Seniorenheim nach Berndorf.

Dort besuchten sie ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und auch Vertreter der SPÖ anlässlich ihres Jubeltages: „Sie ist überraschenderweise wieder viel besser als bei meinem letzten Besuch beisammen, wenn sie gestützt wird, kann sie auch gehen und liest auch noch Zeitungen. Sogar die Geburtstagswünsche hat sie mir noch vorgelesen“, berichtete Osterbauer, die einen Großneffen als Angehörigen hat und früher in der BU arbeitete. Und auch Just, übrigens seit ihrer Jugend ein Mitglied der SPÖ Neunkirchen, freute sich über den prominenten Gast sehr: „Wir haben natürlich ein wenig über alte Zeiten geplaudert“, so Osterbauer.

Im Heim selbst ist die Neunkirchnerin so etwas wie eine lokale „Berühmtheit“: „Frau Just hat nun schon ihren dritten Geburtstag bei uns gefeiert. Sie ist sehr gesellig, kann noch einige Schritte gehen und abends trinkt sie gerne mal ein Glaserl Wein. An ihrem Geburtstag wurde mit einem Grillnachmittag in unserer Seniorenvilla gefeiert. Frau Just ist der Liebling des Personals“, weiß Robert Schauperl, Betreiber der Seniorenvilla in Berndorf, über das Geburtstagskind zu erzählen.