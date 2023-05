Bestattung und Kommunalservice an neue Eigentümer übergeben

Vor etlichen Wochen war er angekündigt und in die Wege geleitet worden, seit Dienstag ist er endgültig unter Dach und Fach: der Verkauf von Bestattung und Kommunalservice in Neunkirchen. Gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) unterzeichneten die neuen Eigentümer Ulrike Plochberger und Klaus Ostermann am Nachmittag den Kaufvertrag im Rathaus.

Stadtchef Osterbauer sieht mit der Vertragsunterzeichnung „einen Teil der Geschichte Neunkirchens in guten Händen“, wie er erklärte: „In diesem Bereich hat sich sehr viel geändert und man muss immer am Ball bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass auf dem bestellten Feld gut weitergearbeitet werden kann.“ Die neuen Eigentümer lobte er für die „sehr gute, vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit“.

Bürgermeister Herbert Osterbauer mit Ulrike Plochberger bei der Vertragsunterzeichnung. Foto: Philipp Grabner

Was Ulrike Plochberger, Geschäftsführerin der Bestattung Ostermann, und ihr Bruder Klaus Ostermann, Geschäftsführer der Bestattung Kunz, unterstreichen. „In den vergangenen Wochen, seit Aufnahme der Übernahmeverhandlungen, haben wir die gute und enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden in der Region inhaltlich besprochen und werden diese selbstverständlich fortsetzen - und in allen Bereichen gerne intensivieren.“ Beide loben die „guten und transparent geführten Verhandlungen“, so Plochberger und Ostermann unisono.

Johann Spies bleibt Geschäftsführer

Weiter an Bord des Betriebs bleibt, wie berichtet, der bisherige (und auch neue) Geschäftsführer Johann Spies – er verlässt damit das Rathaus. „Mit der Betriebsübernahme eröffnen sich neue Chancen und Möglichkeiten für Wachstum und Erfolg und die Übernahme bringt frischen Wind und neue Perspektiven in unser Unternehmen“, so Spies. Bürgermeister Osterbauer wiederum dankte Spies für seinen Einsatz. „Es war eine sehr herausfordernde Zeit, die wir aber gut bewältigen konnten“, meinte der Stadtchef.

Der alte und neue Geschäftsführer Johann Spies mit den beiden neuen Eigentümern Ulrike Plochberger und Klaus Ostermann. Foto: Cathrine Stukhard

Die bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zur Gänze vom neuen Eigentümer übernommen. Der Kauf umfasst auch die beiden Gebäude der Bestattung in Neunkirchen und Puchberg, welche laut Eigentümern auch gesichert sind. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

