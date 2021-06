Eine „gezielte Arbeitsmarktpolitik“ sowie Vollbeschäftigung – das fordert die SPÖ mit Nachdruck. Am Montagmorgen untermauerten zahlreiche Funktionäre aus dem Bezirk gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Christian Samwald und Bundesrätin Andrea Kahofer ihre Forderung im Zuge einer Plakataktion gemeinsam mit der FSG. Die vorhandene Arbeit müsse „bei vollem Lohnausgleich gerecht und fair aufgeteilt werden – denn jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit“, so Bundesrätin Andrea Kahofer. „Nur massive Investitionen in Zukunftsbereiche können tatsächlich den erhofften Wirtschaftsaufschwung bringen, um allen Menschen die Arbeit zu geben, die sie verdienen“, ist sie überzeugt.

Appell zur Aktion „80.000 neue Jobs für NÖ“

Ins selbe Horn stößt Abgeordneter Christian Samwald, designierter Bezirksparteivorsitzender der SPÖ. Erklärtes Ziel seiner Partei sei die Vollbeschäftigung. „Immer mehr Menschen können nicht mehr von ihrer Arbeit leben. Das ist einer sozialen Marktwirtschaft unwürdig.“ Es brauche neben Investitionen auch „mutige und von Weitsicht geprägte Investitionen in die Bereiche der Zukunft Digitalisierung, Green Economy und vor allem in Pflegedienstleistungen“, so Samwald – denn: „Gerade Corona hat uns gezeigt, dass Sparen im Gesundheitswesen nie eine Option sein darf.“

Einmal mehr wirbt er auch für die Initiative „80.000 neue Jobs für NÖ“, die neben der SPÖ NÖ auch von den SPÖ-Bauern NÖ unterstützt wird. „Durch jahrelange falsche Agrarpolitik sind viel zu viele Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren gegangen“, ist Samwald überzeugt. Generell habe die Landwirtschaft besonders unter Corona gelitten.