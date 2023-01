Bezirksärztevertreter: "Patienten und Ärzte bleiben auf der Strecke"

Werbung

NÖN: Drehen wir die Zeit zurück: Würden Sie als frisch ausgebildeter, junger Arzt unter den derzeitigen Umständen eine Kassenarztpraxis eröffnen?

Michael Sokol: Ganz ehrlich, nein. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, dann hätte ich eine Privatordination aufgemacht und meine Patienten zu 150 Prozent betreut. Der Haken am System ist, dass ich Kassenarzt bin. Ich kann meine Honorare nicht frei bestimmen. Jede andere Firma fährt ihre Preise hoch, wir können das nicht, müssen aber die steigenden Kosten für das Personal, die Miete und den Strom bezahlen. Was ich aber schon sagen muss, die Leute in Neunkirchen sind sehr dankbar für unsere Dienste.

Das haben wir jetzt besonders zu Weihnachten bemerkt. Wir sind noch nie so reich von den Patienten beschenkt worden. Die Leute sind also nicht das Problem, es ist die Politik, die hier nichts tut. Die Patienten und die Ärzte bleiben auf der Strecke.

Julia Sokol: Auch unsere Kinder wollen die Praxis nicht übernehmen. Die schütteln nur den Kopf, wenn sie sehen, wie wir rund um die Uhr verfügbar sein müssen und wieviel wir zuhause nacharbeiten. Eines muss man aber auch sagen, es geht hier nicht um den Beruf. Diesen würde ich jederzeit wieder machen, es sind die Bedingungen, die nicht passen.

Einige Kassenarztstellen im Bezirk sind unbesetzt beziehungsweise werden durch Pensionierung bald frei. Woran scheitert es, diese nachzubesetzen?

J. Sokol: Es müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden. In der letzten Ärztezeitung hat unsere Kurienobfrau Martina Hasenhündl gesagt: „Verdoppeln Sie die Honorare und verdoppeln Sie die Kassenstellen.“ Das wollen wir aber nicht, weil wir reich werden, sondern menschlich arbeiten möchten und sicher sein wollen, dass wir unsere Infrastruktur ohne Sorgen bezahlen können.

M. Sokol: Man sieht, dass die Politik, wie etwa in Aspangberg-St. Peter, aufmerksam wurde und Ordinationsräumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ich würde mich aber gerne mit Bürgermeistern zusammensetzen und ihnen erklären, was abseits der Räumlichkeiten und der Miete noch an einer Ordination dranhängt. Wir reden hier von Investitionskosten von mehreren 100.000 Euro.

J. Sokol: Somit weiß jeder junge Arzt, dass er sicher 30 Jahre in diesem System bleiben muss, um seine Kredite abzuzahlen. Und das schreckt ab.

M. Sokol: Wir Praktiker sind die „Basisarbeiter“, das ist auch kein Problem, wir dienen gerne. Doch die jungen Leute sagen, dass sie nicht mehr so ausgebrannt sein wollen und deshalb nimmt diese Stellen niemand an. Die Politik müsste sagen, dass wir einen Sozialberuf haben und deshalb sollten sie uns auch sozial unterstützen und entlasten. Man muss endlich anerkennen, dass Gesundheit teuer, aber das Geld für die Menschen und deren Gesundheit verwendet wird.

Wie stehen Sie zu Primärversorgungszentren?

J. Sokol: Es geht nicht um die Primärversorgungszentren, sondern die Primärversorgung an sich. Und das Primärversorgungszentrum ist der Hausarzt, das ist das etablierte System. Es beginnt sich eine neue Struktur mit den Zentren zu integrieren, man muss aber auch die bestehenden unterstützen, um eine Gleichwertigkeit zu erreichen. Nur dann kann der Patient davon profitieren. Es bringt nichts, ein bestehendes System auszurotten oder tot zu sparen.

M. Sokol: Ich persönlich würde die bestehende Struktur der Hausärzte stärken und das Doppelte bezahlen. Dann könnte ich sofort, mit der Hilfe eines jungen Arztes, der die bestehende Infrastruktur nutzen könnte und somit weniger Stress hat, täglich eine Versorgung von 8 bis 18 Uhr anbieten. Warum kann ich das momentan nicht machen? Weil ich das Geld nicht habe. Wenn man Primärversorgungszentren macht, dann müsste man auch die Hausärzte genauso fördern.

Die Patienten brauchen nicht von 7 bis 19 Uhr eine Versorgung, viele warten auf den nächsten Tag, weil sie ihrem Hausarzt vertrauen. In den Zentren geht das Persönliche verloren. Man kann aber sicher darüber diskutieren, ich bin auch nicht gegen die Zentren. Aber es muss eine Chancengleichheit für andere niedergelassene Ärzte da sein.

Viele sehen Ärzte als „Götter in Weiß“ an. Trifft dieses Rollenbild noch zu?

M. Sokol: Es gibt keinen Gott in Weiß. Man kann das Wort „Gott“ ja auch positiv bewerten. Wenn ein Arzt so gnädig, gut und verzeihend wie Gott ist, dann ist es ja gut. Das negative Bild vom „Gott in Weiß“, der glaubt, er ist etwas Besseres, gab es sicherlich, heute ist das aber nicht mehr der Fall.

Mit welchen Missständen müssen praktische Ärzte derzeit kämpfen?

M. Sokol: Wir Ärzte werden derzeit missbraucht, irgendwelche unsinnigen Bestätigungen zu schreiben. Jeder Sportverein oder jede Institution möchte, dass wir feststellen, ob eine Person geistig und körperlich für die dortige Aufgabe geeignet ist. Das kostet uns Stunden. Oder ich werde von der Krankenkassa dafür bestraft, wenn ich mehr arbeite. Mir werden dann nämlich die Mehrleistungen einfach gestrichen und das ist Unfug. Medizin kostet Geld. Der erste Patient ist genauso viel wert wie der letzte.

Welche Bedingungen würde es für einen Arzt brauchen, um eine Kassenstelle gut führen zu können?

M. Sokol: Das Honorar verdoppeln und weg mit den Limitierungen. Dann könnte ich mit einer zusätzlichen Ordinationsassistentin auch die Bürokratie schaffen.

J. Sokol: Und eine unterstützende Infrastruktur durch die Gemeinde. Eine Stadt oder Gemeinde profitiert davon, wenn mehrere Ärzte da sind. Die medizinische Struktur sollte jeder Gemeinde etwas wert sein. Die Krankenkasse könnte uns wiederum beim Personal mit den Sozialversicherungskosten unterstützen. Und sie könnten auch die Ärzte sozial absichern. Das wären Möglichkeiten, die keine großen Umstrukturierungen benötigen.

M. Sokol: Wir sind letztendlich hier, um den Menschen zu dienen. Es wäre so einfach.

Verstehen Sie den Unmut der Patienten, wenn deren Behandlung aus Zeitgründen abgelehnt wird?

M. Sokol: Wenn ich beim Arzt anrufe, mein Kind 40 Grad Fieber hat und ich dann nicht aufgenommen werde, dann bin ich natürlich sauer. Ich verstehe das. Nur jeder Patient, der sich in so einer Situation befindet, sollte sich spiegeln. Wir werden derzeit so ausgenutzt, dass wir einfach nicht mehr können. Aber die Politik suggeriert den Menschen etwas ganz Anderes, nämlich, dass alles funktioniert. Das tut es aber nicht. Und ich bitte die Patienten darum, ihren Unmut an der richtigen Stelle auszulassen. Wir können nichts dafür, dass die Situation so ist. Da muss man bei der Politik nachfragen.

J. Sokol: Die Menschen bekommen keine Arzttermine mehr. Viele bezahlen sich ihre Untersuchungen zum Großteil schon selbst. Aber auch bei privaten Fachärzten muss man mittlerweile mit einer Wartezeit von mehreren Monaten rechnen. Ich verstehe die Ängste und Sorgen der Patienten, ich verstehe es aber nicht, wenn jemand ausfallend wird. Hier geht es um die Zwischenmenschlichkeit.

Sie sind als Bezirksärztevertreter für die Ärzte im Neunkirchner Krankenhaus zuständig. Hier gibt es immer wieder Gerüchte, dass es zu wenig Ärzte geben würde und die Weiterführung der Notfallambulanz in Gefahr wäre. Die Landesklinikholding dementiert das. Was sagen Sie dazu?

M. Sokol: Ich kann de facto dazu derzeit noch nichts sagen. Aber wenn wir außerhalb des Krankenhauses schon am Limit sind, dann wird es im Krankenhaus nicht anders sein. Hier werden ja die wirklich schwerkranken Personen behandelt, bei denen wir draußen nicht mehr weiterwissen. Und auch das Pflegepersonal wird am Limit sein. Wenn die Holding das dementiert, dann soll der Generaldirektor der Holding einmal zwölf Stunden mit Maske und Schutzanzug arbeiten.

Dann würde er vielleicht verstehen, wie es den Kollegen geht. Ich werde aber gerne mit dem ärztlichen Leiter ein Gespräch führen, wenn das gewünscht ist. Und auch hier muss man in der Politik sagen, dass das Krankenhaus vielleicht ein Minusposten ist, aber es dient dem Menschen. Gesundheit kann nicht wirtschaftlich sein. Die Menschen leiden momentan wirklich, aber wir leiden auch.

J. Sokol: Wir rühmen uns damit, dass wir ein Sozialstaat sind. Das kostet eben. Der Kostenverursacher ist aber nicht der Arzt, sondern der Patient. Und der Patient darf Kosten verursachen, weil wir eben in einem Sozialstaat sind.

Sie bemängeln auch, dass man im bei der Corona-Impfstrategie falsch gehandelt hätte.

M. Sokol: Ich sage nicht falsch, aber man hat so gehandelt, wie ich es nie gemacht hätte. Man hat, als genug Impfstoff da war, politisch falsch gehandelt und gesagt, man muss impfen gehen. Wir haben versucht, jeden Patienten von der Impfung zu überzeugen und wenn wir das nicht geschafft haben, dann wurde er trotzdem so behandelt, wie jeder andere. Hätten wir diesen Zwang nicht geschaffen, dann hätten wir mehr Impfwillige gehabt.

J. Sokol: Man hat in dieser Zeit auch hier die Ärzte in ihrer Arbeit beschränkt. Ja, am Anfang gab es die Impfstoffknappheit, aber danach hätte man diese auf die Hausärzte aufteilen können. Die Leute wurden kreuz und quer durch Niederösterreich gekarrt. Damals waren wir noch in Kirchschlag, wir hatten Patienten aus St. Pölten und unsere mussten nach Laa an der Thaya. Was das für Kosten verursacht, anstatt zu sagen, dass die Hausärzte das verimpfen sollen. Der Wahnsinn, der da entstanden sind, der setzt sich fort. Wir brauchen keine Impfstraßen, das kann jeder Hausarzt machen.

M. Sokol: Und warum ist das passiert? Die Politik wollte wieder zeigen, dass sie alles für die Bevölkerung macht. Warum brauchen wir einen Impfbus oder eine Impfstraße, wenn wir die praktischen Ärzte haben? Die Infrastruktur wäre hier gewesen.

J. Sokol: Hier geht es nicht um Prestige oder darum, dass auf der Impfstraße das Logo vom Land oben ist. Hier geht es darum, dass es kostengünstig funktioniert.

In den letzten Jahren war seitens des Bezirksärztevertreters öffentlich kaum etwas über etwaige Missstände zu hören. War das auch ein Grund für Sie, sich für die Funktion zur Verfügung zu stellen?

M. Sokol: Es ist mittlerweile der Zeitpunkt gekommen, wo es allen wehtut. Ich komme aus Peisching von einem Bauernhof, ich war in der Welt unterwegs und habe viel gesehen. Aber das hier ist meine Heimat, deshalb habe ich mich dafür Entschieden. Der zweite Grund ist, dass ich den Menschen aufzeigen möchte, wie es den praktischen Ärzten wirklich geht. Es ist mittlerweile eine Situation, wo nicht nur wir Ärzte, sondern auch die Patienten leiden.

Ich möchte in Neunkirchen die Menschen überzeugen, warum wir Ärzte so handeln, warum wir manchmal in der Kommunikation Fehler machen. Und wir müssen menschlich arbeiten können, ich will, dass meine Kollegen gerne arbeiten. Ich will für die Menschen, Ärzte und Patienten, da sein und da wünsche ich mir die Unterstützung der Politik, denn ich möchte, dass wir das Gesundheitssystem erhalten und wenn möglich noch verbessern.

Ich werde dieses System auch eines Tages brauchen, aber was machen wir, wenn es nicht mehr da ist. Ich möchte hier für die Neunkirchner etwas aufbauen und das völlig unparteiisch.

