Mehr als 200.000 Antigen-Schnelltests wurden seit Ende Jänner in den Teststraßen der Bezirkshauptstadt durchgeführt – das geht aus einer Bilanz des Rathauses hervor. Die stärksten Monate waren demnach April, Mai und Juni – im April, in dem die Ausreisetests aufgrund der Hochinzidenzverordnung galten, beliefen sich die Tests auf mehr als 54.000, im Mai betrugen sie 45.800, im Juni 48.800.

Die „stärkste“ Woche war jene zwischen dem 12. und 18. April, als für das Verlassen des Bezirkes ein negatives Testergebnis vorgelegt werden musste. Exakt 15.832 Schnelltests wurden in den Stationen durchgeführt, in Kalenderwoche 21 (es galt bereits die „3G“-Regel) waren es etwas mehr als 14.000, in der Woche darauf fast 14.500. Positive Tests gab es übrigens im April 36, im Mai elf und im Juni nur mehr drei. Personen mit einem positiven Ergebnis werden zur PCR-Bestätigung geschickt.

Die Teststation beim Neunkirchner Panoramapark bleibt nach wie vor täglich geöffnet. Am Foto: Die freiwilligen Helfer Lucas Lamprecht, Endri Veizaj und Julian Sandhofer. Tanja Barta

Seit gestern, Montag, gelten in Neunkirchen neue Öffnungszeiten in den Teststraßen: Während die Station im Panoramapark nach wie vor täglich zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie von 13 bis 19 Dienst versieht, ist die Teststraße Eurosignal-Tritec nur mehr montags und freitags (7-19 Uhr) geöffnet. Die Teststraße Postgasse versieht jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag (7-20 Uhr) Dienst. „Damit ist nach wie vor täglich eine Teststraße geöffnet“, betont Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).