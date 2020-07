Rettung in letzter Sekunde kam für jene Fische, die kurz vorm Stadtpark in der Schwarza unterwegs waren. Weil dort die Brücke gegenüber der Firma Komenda saniert wird, musste ein Teil der Schwarza stillgelegt beziehungsweise umgeleitet werden. Einziges Problem: Dem zuständigen Fischereiverein Ternitz, der die Tiere vor einer solchen Stilllegung üblicherweise rettet, wurde nicht Bescheid gegeben.

„Wenn mein Sohn nicht zufällig direkt daneben arbeiten würde, dann wären die Fische mit Sicherheit in dem Wasser verendet“, ist Martin Kurz, Vorstandsmitglied des Fischereivereins Ternitz Schwarzatal verärgert. Dutzende Fische wurden in der spontanen Rettungsaktion aus der Schwarza geholt. „Wir lassen sie dann in einem anderen Bereich wieder ins Gewässer“, so Kurz.

Normalerweise gebe die Gemeinde im Vorhinein immer Bescheid, wenn ein Fluss stillgelegt wird. In diesem Fall sei aber nicht die Gemeinde dafür zuständig gewesen, wie ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer in einem Telefongespräch mit der NÖN mitteilte: „Für den Bau der Brücke ist die Brückenbauabteilung des Landes zuständig. Und für die Stilllegung anscheinend die Firma Komenda.“ Seitens der Firma bestreitet man das aber. „Das waren nicht wir, sondern das Land hat das angeordnet. Sie meinten, dass sie nicht im Wasser bauen könnten“, hieß es auf Anfrage.

Beim Land teilte man der NÖN wiederum mit, dass man mit dem Brückenbau nichts zu tun hätte. „Der NÖ Straßenbau (dazu zählt auch die Abteilung Brückenbau, Anm.) ist nicht in dieses Projekt involviert“, so Pressesprecher Gerhard Fichtinger.

Am Ende zählt aber wohl vor allem eines: 80 bis 100 Fischen wurde das Leben gerettet.