Das so ziemlich Schlimmste, was eine Feuerwehr neben dem Tod eines Mitglieds treffen kann, ist nun auch der Stadtfeuerwehr passiert: Ein Kamerad aus den eigenen Reihen konnte als jener Brandstifter ausgeforscht werden, der in den letzten Wochen im Stadtgebiet gleich mehrere Kleinbrände gelegt hatte. Bei der Feuerwehr ist man aus allen Wolken gefallen, galt der junge Mann doch als einer der fleißigsten und engagiertesten Helfer in der Truppe.

Kommandant Mario Lukas hat der Vorfall auch persönlich zugesetzt. NOEN, Einsatzdoku.at

Schwer von der Tatsache mitgenommen ist sichtlich auch Feuerwehrkommandant Mario Lukas, dem es im Gespräch mit der NÖN nicht leicht fällt, über die Geschichte zu reden. Auch er ist emotional angeschlagen: „Ich habe den Kamerad sehr gefördert, weil die Feuerwehr aufgrund verschiedenster Umstände wie eine zweite Familie für ihn war. Deshalb konnte ich es bis zuletzt nicht glauben und wir sind aus allen Wolken gefallen, als ich davon erfahren habe.“ Bei ihm würden die Gefühle derzeit nur schwer einordenbar sein: „Wir sind alle extrem schockiert, tief betroffen, aber auch schwer enttäuscht.“

Der Zündler wurde von der Feuerwehr sofort ausgeschlossen, in einem letzten persönlichen Gespräch mit ihm wurde noch einmal von Lukas versucht, das Unfassbare aufzuarbeiten. Auch Gespräche mit jenen Kameraden, die dem jungen Mann sehr nahe standen, wurden geführt: „Wichtig ist, dass so rasch als möglich wieder Alltag einkehrt“, so Lukas.

Überführt wurde der Brandstifter übrigens von einem Zeugen. Dem hatte er nach seiner Zündelei das Feuer gemeldet und diesen ersucht, die Einsatzkräfte zu alarmieren. Bei den anschließenden Einvernahmen stellte sich heraus, dass er offenbar aus Geltungsdrang die Brände, bei denen er auch immer selbst löschte, gelegt hatte.

Stadtchef Herbert Osterbauer spricht von einer „menschlichen Tragödie“. FF Neunkirchen Grabner,, Grabner,

Auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer zeigt sich tief betroffen: „Eine sehr tragische Geschichte, ich bin nur froh, dass bei den Bränden keine Personen zu Schaden kamen!“

Der Akt wandert nun an die Staatsanwaltschaft, die über die weitere Vorgangsweise wie eine Anklage entscheidet.