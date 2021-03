Zu einem heftigen Erdbeben kam es am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr im Raum Neunkirchen. Das bestätigt auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gegenüber NÖN.at. Laut ZAMG hatte das Beben eine Magnitude von 4,6, das Epizentrum lag in Breitenau. ,,Das Erdbeben wurde im Bereich des Epizentrums deutlich verspürt, und könnte in weiten Teilen Osterreichs wahrgenommen werden", so die ZAMG in einer ersten Meldung. Zu spüren dürfte das Beben unter anderem auch in St. Pölten und Wien gewesen sein.

Ein Sprecher erklärt auf NÖN.at-Anfrage, dass bereits zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingangen seien. Leichte Gebäudeschäden seien durchaus möglich, mit schweren Schäden sei aber nicht zu rechnen. Details werden zur Stunde erarbeitet, so der Sprecher weiter.

Über die Internetseite der ZAMG kann die Bevölkerung ihre Wahrnehmung zu dem Beben melden. Hinweise sind auch über die neue App "QuakeWatch Austria" möglich.