Nach dem Erdbeben mit einer Stärke von 4,7 mit Epizentrum in Breitenau am Dienstagabend gab es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik alleine bis Mitternacht rund 33 Nachbeben, das stärkte davon mit einer Magnitude von 1,9. „Weil es aber sehr tief war, ist es gut möglich, dass es nicht wahrgenommen wurde“, teilte eine Sprecherin gegenüber NÖN.at mit. Aus der Bevölkerung trafen bei der ZAMG unterdessen „sehr viele Hinweise“ ein, berichtete man: „Einzelne kleinere Schäden wurden im Raum Wiener Neustadt gemeldet.“ Wahrgenommen wurde das Beben mit Epizentrum in Breitenau am Steinfeld laut der Sprecherin übrigens auch in Bratislava, Šopron oder Salzburg.