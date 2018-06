Mit der Erneuerung des Minoritenplatzes und der Brücke über dem Werkskanal in der Postgasse stehen zwei wichtige städtebauliche Projekte zum Beschluss auf der Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause.

Während beim Minoritenplatz nach anfänglichen Diskussionen und einer Neuausrichtung des Projekts (die NÖN berichtete) nun im Vorfeld ein breiter Konsens zwischen allen Parteien erzielt werden konnte, scheinen sich die Dinge bei der Brückensanierung zu spießen.

Klar sind zumindest einmal die Kosten von 165.000 Euro, unklar ist allerdings noch der Zeitpunkt der Neuerrichtung. Während SPÖ-Stadtrat Günther Kautz auf eine rasche Umsetzung noch im Sommer plädiert, sieht ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die Dinge anders: „Zum einen haben wir die Gesamtkosten nicht im Budget vorgesehen und das will ich nicht überziehen, zum anderen ist die Frage der möglichen Sperre und Umleitung noch nicht restlos geklärt.“ Demnach würde Osterbauer die Brücke lieber erst im nächsten Jahr in Angriff nehmen: „Bis jetzt ist sie nicht zusammengebrochen und sie wird auch nicht so schnell zusammenbrechen.“

Bezüglich einer Umleitung ist angedacht, diese über den ehemaligen Zink-Parkplatz, der seit drei Jahren im Besitz der Schneider-Gruppe ist, zu führen. Erste positive Gespräche habe es bereits gegeben: „Wir müssen nur schauen, dass wir die Einbahnlösung aufheben und die Fahrzeuge an der Engstelle in beide Richtungen fahren können. Vielleicht geht das ja mit einer Baustellenampel!“

Im Stadtrat alle Punkte einstimmig

Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung selbst bietet wenig Grund zu politischen Diskussionen: „Auch im Vorfeld wurden die Punkte im Stadtrat alle einstimmig abgearbeitet“, weiß Osterbauer. Auch SPÖ-Stadtrat Günther Kautz sieht wenig Brisanz in den Punkten. „Aktuell haben wir auch nicht vor, einen Dringlichkeitsantrag einzubringen.“