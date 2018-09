Auch wenn die Temperaturen merkbar nachlassen, am Montag (nach Redaktionsschluss) wird es in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause heiß hergehen: Ein Garant dafür ist das derzeit alles beherrschende politische Thema der Haushaltskonsolidierung, die NÖN berichtete. Bereits im Internet auf Facebook sorgten die Pläne der Stadtverantwortlichen für einen heftigen Schlagabtausch im Vorfeld.

„Sparen auf dem Rücken der Bevölkerung und der älteren und bedürftigen NeunkirchnerInnen, das wird nicht die Zustimmung der SPÖ finden. Für konstruktive Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung, nicht aber panikartiges Kürzen und Streichen“, ließen dort SPÖ-Stadt- und Bundesrätin Andrea Kahofer und SPÖ-Stadtrat Günther Kautz ausrichten.

Kautz: "Lächerliches Papierl"

Letzterer bezeichnete überhaupt die 181 geplanten Maßnahmen als „lächerliches Papierl“, was wiederum bei ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix die Wogen hochgehen ließ. Er sah die Arbeit der Gemeindebediensteten dadurch in Misskredit gezogen. „Als ich 2010 Finanzstadtrat wurde, hatte unsere schöne Stadt aufgebaut von früheren SPÖ-Regierungen einen Schuldenberg von rund 65 Millionen Euro und es gab ausstehende Rechnungen von rund 1,2 Millionen, die die Stadt nicht mehr bezahlen konnte. Und was hat Kautz & Co in der Zwischenzeit gemacht? Kritisieren, Kritisieren, beleidigen und sonst nichts!“

„Kautz & Co“ kündigen jedenfalls an, den Tagesordnungspunkt genau unter die Lupe zu nehmen: „Der Punkt, der zu beschließen ist, ist sehr kryptisch umschrieben. Bedeutet dieser Beschluss dann einen Freibrief für alle 181 geplanten Maßnahmen zur Budgetsanierung oder müssen einzelne Punkte dann doch wieder einzeln beschlossen werden. Denn Freibrief kann es sicher keinen geben“, glaubt er an eine intensive Sitzung am Montag.

Denn auch beim Beschluss zur Errichtung eines Motorikparkes für Generationen wird die SPÖ sich zu Wort melden: „Der geplante Standort im Schafferhofergarten gefällt uns überhaupt nicht. Dort wird die letzte freie Wiese verbaut. Wir hätten diese Einrichtung viel lieber im Stadtpark gesehen.“ Solle der Park wie geplant nun in den Schafferhofergarten kommen, dann müsse man auch die dortigen Toilettenanlagen dringend sanieren, fordert Kautz.