Ein skurriler Bürgerantrag der SPÖ schaffte es in der Vorwoche als letzter Punkt auf die Tagesordnung des Gemeinderates: Konkret geht es um ein Lärmproblem, das die Anrainer in der Raiffeisenstraße gegenüber der Raiffeisenbank in regelmäßigen Abständen plagt. Im Mittelpunkt des Ärgernisses steht ein Transparent, das über die Fahrbahn zwischen Bank und Wohnhaus gespannt ist.

„Man kann sich nicht vorstellen, welchen Lärm das Transparent macht. Das scheppert unglaublich. Vor allem, wenn der Wind geht, ist es kaum auszuhalten. Im Sommer kann man dann nicht einmal am Balkon sitzen“, erklärte SPÖ-Gemeinderätin Michaela Kaplan, selbst ein leidgeplagtes Opfer.

„Es gibt da einige technische Neuerungen, mit denen uns eine Lösung gelingen kann!Raiba-Vorstand Meletios Kujumtzoglu.

Da das Haus im Besitz der Tochtergesellschaft NLVG der Gemeinde ist, wurde ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer um eine Lösung des Problems ersucht. Der betrieb zuerst Ursachenforschung und konnte zumindest einen historischen Hintergrund herstellen: „Dieser Deal mit dem Transparent wurde vor vielen Jahren zwischen Bürgermeister Herbert Kautz und dem ehemaligen Direktor Peter Hochegger ausgehandelt. Es hängt nicht immer.“

Raiba-Vorstand Meletios Kujumtzoglu versteht die Sorgen und sichert eine Lösung zu. | NÖN

SPÖ-Stadtrat Günther Kautz, Sohn des inzwischen verstorbenen Bürgermeisters, pflichtete dem bei, ersuchte aber trotzdem um eine Lösung. Einer Bitte, der der Stadtchef nachkommen wird: „Ich habe bereits um einen Termin gebeten und wir werden schauen, ob wir das Problem lösen können.“

Und auch Raiba Schneebergland-Vorstand Meletios Kujumtzoglu bestätigte im Gespräch mit der NÖN, bereits an einer Lösung zu arbeiten: „Allerdings muss man schon sagen, dass ich von dem Problem erst über den Antrag im Gemeinderat erfahren habe und das Transparent nicht sehr oft hängt. Zudem wird der Standort auch von anderen Werbern in Anspruch genommen. So wurde beispielsweise auch das Stadtfest beworben.“ Kujumtzoglu versteht aber die Bedenken der Mieter: „Deshalb werden wir auch eine Lösung finden. Es gibt da einige technische Neuerungen, mit denen uns das gelingen kann!“