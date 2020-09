Nachdem das Geschäftslokal einige Jahre leergestanden war, kommt nun wieder neues Leben in die altehrwürdigen Mauern. Unter dem Namen „Der Butcher“ bietet Agron Sinani ab dieser Woche in modernem Ambiente feine Burger, Hot Dogs und Salate an, wobei es die Burger natürlich auch in einer vegetarischen Variante gibt.

„In weiterer Folge möchten wir als weiteres Highlight auch hausgemachtes Eis aus dem familieneigenen Betrieb anbieten“, so der Geschäftsinhaber, der das Lokal von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 Uhr öffnen wird. Als besonderes Zuckerl für die Nachtschwärmer kooperiert Sinani mit „Paulo“-Inhaber Pal Dushi, der seine gegenüber liegende Bar auch länger geöffnet hält. Ein weiteres Schmankerl hat sich der Neo-Gastronom für den Donnerstag überlegt: „Nur an diesem Wochentag gibt es im Lokal einen speziellen Burger für Feinschmecker in limitierter Stückzahl.“