Osterbauer und Wiedner waren für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar. Staatsanwalt Erich Habitzl erklärte gegenüber der NÖN, dass die beiden nun 14 Tage Zeit hätten, eine Entscheidung zu treffen. Sollten sich beide gegen die Diversion aussprechen, würde es zu einer Verhandlung inklusive Strafantrag kommen, so Habitzl. Bis dato liege ihm aber noch keine Entscheidung vor, so Habitzl am Freitagmittag.