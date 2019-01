Wie der „Kurier“ am Freitag berichtete, wurde Wiedner anstatt eines Gerichtsverfahrens eine Diversion mit Geldstrafe vorgeschlagen. Einen Auftritt vor Gericht würde sich Wiedner, der aktuell im Urlaub ist und laut Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) am Montag wieder seine Arbeit aufnimmt, damit ersparen.

Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, bezichtigt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auch den Stadtchef selbst als Beitragstäter. Auch Osterbauer könnte eine Diversion mit Geldstrafe annehmen – ob er und Wiedner das aber tun, war zuletzt noch nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt hatten die Ermittlungen gegen Wiedner aufgenommen, weil er im Zuge einer Stellenausschreibung im Rathaus einem ihm bekannten Bewerber interne Informationen zugespielt haben soll. Später wurde auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer anonym angezeigt.

Update, 11.38 Uhr

Osterbauer und Wiedner waren für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar. Staatsanwalt Erich Habitzl erklärte gegenüber der NÖN, dass die beiden nun 14 Tage Zeit hätten, eine Entscheidung zu treffen. Sollten sich beide gegen die Diversion aussprechen, würde es zu einer Verhandlung inklusive Strafantrag kommen, so Habitzl. Bis dato liege ihm aber noch keine Entscheidung vor, so Habitzl am Freitagmittag.

