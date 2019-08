Premiere beim Neunkirchner Stadtfest, das dieses Mal von 6. bis 8. September über die Bühne geht: Erstmals wird es am Eröffnungsabend keine klassische Musikaufführung geben, sondern anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Schwarzataler Westernclubs der Hauptplatz zu Beginn ganz im Zeichen dieses speziellen Themas stehen. Und am Samstag wird Lokalmatador und Ö3-Chartstürmer Luke Andrews ab 17 Uhr den Hauptplatz rocken, ehe das Programm mit dem traditionellen Dirndlgewandsonntag abschließt.

An allen drei Tagen wartet ein breit gefächertes Programm auf die Besucher. So steht beispielsweise der Samstag auch im Zeichen der Jugend. Und die Neunkirchner Gastronomen werden mit ihren Schmankerln für die Bewirtung sorgen.

„Ich glaube, dass diese drei Tage ein tolles Programm bieten“, freut sich auch ÖVP-Bgm. Herbert Osterbauer auf die Festivitäten. „Jetzt braucht nur mehr schönes Wetter kommen!“

Und auch Wirte-sprecher Christian Schicker ist bereits voller Vorfreude: „Das Westernthema ist einmal etwas anderes, aber wir sind überzeugt davon, dass es mit seinem vielfältigen Programm super beim Publikum ankommen wird. Zudem werden sich wieder an allen drei Tagen zahlreiche Neunkirchner Gastronomen mit diversen Schmankerl um das leibliche Wohl kümmern.“

Auftischen werden das Alte Bräuhaus, Cult Italia, Flavour Bar, Musikcafe Allegro, Tom‘s Oase, Weinbar Restaurant Osterbauer, Peischinger Dorfwirt, Mister P, das Stadtcafe, die Schwimmbar, der Schauraum, Ramonas Imbiss und der Imbiss zum Spitzerl.

Als künstlerische Hauptacts konnten am Freitag die „The Buffaloes“ sowie am Samstag der Lokalmatador Luke Andrews, „The Bakers“ und „Ehrlich“ verpflichtet werden.

Platz am NÖN-Galatisch gewinnen!

In einen besonderen Genuss kommen wie immer die Leser der NÖN Neunkirchen, wenn am Freitagabend zum Westernabend geladen wird. NÖN-Leser haben so wie in den vergangenen Jahren durch eine Kooperation mit den Gastronomen das besondere Vergnügen, am Freitag beim Konzert von „The Buffaloes“ einen von zehn Plätzen am NÖN-Galatisch inklusive Bewirtung zu gewinnen.

Dabei genießen Sie nicht nur einen tollen Blick auf die Bühne, sondern werden auch kulinarisch verwöhnt. Ganz einfach eine Mail mit dem Kennwort „Stadtfest“ und einer Telefonnummer an redaktion.neunkirchen@noen.at oder eine Postkarte mit dem Kennwort „Galatisch“ und der Telefonnummer an die Redaktion, Herrengasse 15, 2620 Neunkirchen, schicken und auf etwas Glück hoffen.