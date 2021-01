Die Würfel sind gefallen, das Geheimnis ist gelüftet: Christof Holzer wird Neunkirchens neuer Stadtamtsdirektor und Nachfolger von Robert Wiedner (großes Abschieds-Interview mit ihm auf den beiden nächsten Seiten). Der 32-jährige gebürtige Steirer konnte sich in einem Hearing am Freitagnachmittag gegen drei Bewerber durchsetzen.

„Ich bin überzeugt davon, dass er unser richtiger Mann ist. Er wird frischen Wind reinbringen und manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn jemand von außen mit neuen Ideen und Sichtweisen kommt. Jedenfalls freue ich mich schon auf die Zusammenarbeit“, so ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer bei der Präsentation des neuen Stadtamtsdirektors. Insgesamt hatten sich 13 Kandidaten beworben, aus dem Haus war niemand dabei. „Beim Hearing konnte Christof Holzer überzeugen“, betont Osterbauer.

„Immer ein offenes Ohr und eine offene Tür für die Mitarbeiter haben und gemeinsam eine Lösung finden. Denn miteinander sind wir stärker wie als Einzelkämpfer.“ So beschreibt Christof Holzer seine Arbeitsvorstellung.

Und das kommt offensichtlich nicht von irgendwoher: Denn der studierte Jurist trägt das „Stadtamts-Gen“ in sich, war doch bereits sein Vater als Stadtamtsdirektor tätig und sein Bruder ist es ebenso. „Da herrscht natürlich jetzt große Begeisterung. Wahrscheinlich wird es in Österreich keine zweite Familie geben“, freut sich der Wiener Neustädter, der bald nach Peisching ziehen wird, auf die neue Aufgabe. Zuletzt war er als Referatsleiter für Jugend und Soziales in der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha tätig. Osterbauer hofft deshalb, dass er seinen Dienst bereits mit 1. Februar antreten kann. Vorgestellt wurde der neue Mann den Referatsleitern der Gemeinde bereits am Montagnachmittag.

„Ich möchte nun in den ersten Wochen einmal die Mitarbeiter und das Haus genauer kennenlernen“, skizziert Holzer die ersten Pläne. Kommunikation stehe bei ihm ganz oben: „Immer ein offenes Ohr und eine offene Tür für die Mitarbeiter haben und gemeinsam eine Lösung finden. Denn miteinander sind wir stärker wie als Einzelkämpfer.“ Auch in die einzelnen Themenbereiche möchte er sich rasch einarbeiten: „Da ich in meiner Berufslaufbahn bereits in vielen Abteilungen gearbeitet habe, ist das natürlich auch ein Vorteil für mich!“ Schwerpunktmäßig werde sicherlich noch die Coronathematik die kommenden Wochen beherrschen: „In Bruck war ich da für den Flughafen Schwechat zuständig und habe dort teilweise auch übernachtet“, hat er bereits Durchhaltevermögen bewiesen.

Aufmerksam auf den Job ist er übrigens durch die Homepage der Stadtgemeinde geworden. Und auch zu Neunkirchen hat er bereits seit längerer Zeit eine ganz besondere Verbindung: „Meine Gattin Katharina, die ich während meines Studiums kennengelernt habe, arbeitet hier als Apothekerin in der Apotheke zum Heiligen Leopold.“

Privat liebt Christof Holzer Reisen und das Golfspielen: „Da habe ich mich drei Jahre sogar als Profi versucht, aber es hat dann doch nicht für ganz oben gereicht.“ Aktuell hält er übrigens bei Handicap Null, was für einen Stadtamtsdirektor schon einmal nicht die schlechteste Voraussetzung zum Start ist...