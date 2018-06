Im Zentrum der Ermittlungen soll ein „alter Bekannter“ der Behörde stehen. Ein Mann, der vor Jahren unter Verdacht stand, in die Vorbereitung eines Bombenanschlags verwickelt gewesen zu sein. Der 40-jährige Mann tschetschenischer Abstammung wurde deshalb auch 2015 in Wien wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

Für den Schöffensenat stand – so die Vorsitzende – “eindeutig” fest, dass er seit 2011 für das radikalislamistische “Kaukasus-Emirat” Spenden in Höhe von mehr als 400.000 Euro gesammelt hatte.