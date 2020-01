Sensationelle Neuigkeiten bahnen sich für die beiden Sitzungen der Neunkirchner Faschingsgilde am Wochenende an: Während nach dreijähriger Pause das Comeback von „Narr“ Franz Kaltenegger bereits fix ist, liebäugelte in der Vorwoche auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer mit seiner Rückkehr in der Rolle des „Nochtwochtas“ in der Bütt. „Es stimmt, dass ich überlege, aber noch ist nichts fix. Wenn ich auftrete, dann werde ich mich aber nur unpolitisch äußern. Wer es wissen will, soll am besten vorbeischauen“, so der Bürgermeister.

Mit seiner spitzen und pointierten Zunge war Peischings ehemaliger Fleischermeister und nunmehriger Obertaxler Franz Kaltenegger als „Narr“ immer der Höhepunkt der Neunkirchner Faschingssitzungen. Obwohl in der Vergangenheit genug Stoff vorhanden gewesen wäre, hatte er vor einigen Jahren die Lust an den Auftritten verloren. Doch nun ist es wieder soweit: „Überredet hat mich eigentlich Neo-Gildenpräsident Michael Tanzler. Jetzt bin ich wieder voll motiviert und freue mich schon. Natürlich wird auch die Politik wieder ihr Fett abbekommen, zwar nicht mehr so intensiv wie früher, dafür aber kurz und in aller Schärfe!“ Über ein Comeback seines „alten Büttenrivalen“ Herbert Osterbauers würde er sich jedenfalls „riesig freuen“: „Das motiviert mich gleich extra. Baut er leicht schon vor, wenn er nicht mehr Bürgermeister ist?“, gibt „Koidi“ gleich eine „Probewuchtel“ zum Besten. Michael Tanzler freut sich: „Für uns ist das eine Auszeichnung, ein paar Restkarten gibt es noch für Samstag!“