Das sagen die Bezirkspolitikerinnen zum NÖ Genderplan

Wie genau jener Erlass, den die Freiheitlichen in Aussicht gestellt haben, aussieht, ist bis dato aber noch nicht klar. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte sich im Rahmen der Debatte jedenfalls ebenfalls zu Wort gemeldet und von „künstlicher Aufgeregtheit“ gesprochen. Wie bisher könnten weiterhin Formulierungen wie „Schülerinnen und Schüler“ verwendet werden, Zusatzzeichen aber eben nicht. NÖN.at hat Reaktionen von Bezirkspolitikerinnen zusammengetragen.

Bürgermeisterin, GVV-Vorsitzende und stellvertretende SPÖ-Bezirksparteichefin Sylvia Kögler. Foto: Tanja Barta

Höchst verärgert zeigt sich etwa Grafenbachs Bürgermeisterin Sylvia Kögler, GVV-Vorsitzende im Bezirk sowie stellvertretende Bezirksparteichefin der SPÖ. „Wenn ich vom Vorhaben der neuen NÖ Landesregierung höre, die die Verwendung der deutschen Sprache vor einem ,ideologisierten und unsachgemäßen Gebrauch‘ schützen möchte und damit meint, dass sie jegliche Form des Genderns in NÖ Behörden verbieten will, dann kann ich nur sagen, dass ich das als enormen Rückschritt für alle Gleichberechtigungsbestrebungen in unserem Land halte. Sprache ist Ausdruck der geistigen Grundhaltung, ich fürchte, die FPÖ-ÖVP-Koalition zeigt durch diese Maßnahme sehr deutlich, wessen Geistes Kind sie ist“, so Kögler. Frauen „aller politischer Couleurs“ sollten sich gegen diese Maßnahme aussprechen, fordert sie.

SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gerlinde Metzger unterstreicht das: „Seit Jahrhunderten verändert sich unsere Sprache. Sprache bildet, prägt, beeinflusst unsere Wahrnehmung. Was in der Sprache nicht existiert, wird weniger wahrgenommen. Fazit: Keine Frau in der Sprache, keine Frau sonst wo – keine Mechanikerin, keine Technikerin und auch keine Ärztin.“ Es sei wichtig, Frauen in der Sprache „sichtbar“ zu machen. Und abseits dessen gebe es aktuell ohnehin Wichtigeres zu tun, ist Metzger überzeugt: „Es gibt noch immer keine Chancengleichheit für Frauen, keine Lohngerechtigkeit und auch nicht genug Kinderbetreuungsmöglichkeiten – dafür müssen wir uns einsetzen und dafür kämpfen wir!“

Scheiblingkirchens Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck, zuletzt für die ÖVP im Landtag und nun Landeskammerrätin, sieht im Gendern „Wertschätzung und Respekt gegenüber jeder Person“, wie sie sagt: „Ich selbst verwende die männliche und weibliche Form in meinen Texten, teilweise auch das *innen. Kommt drauf an, um welche Textform es sich handelt. Mir ist es wichtig, alle Geschlechter anzusprechen.“ Unleserlichkeit orte sie dadurch nicht, „alternativ kann man ja auch zu neutralen Anreden greifen“, so Ungersböck.

Parteikollegin Michaela Walla, Bürgermeisterin der Gemeinde Warth, äußerte sich zu dem Gender-Beschluss nicht direkt. Sie meinte auf NÖN-Anfrage nur: „Bei meinen Ansprachen und Anreden verwende ich immer beide – zum Beispiel liebe Wartherinnen und liebe Warther. Bei Schriftstücken werde ich weiterhin den Doppelpunkt verwenden.“

Altendorfs ÖVP-Bürgermeisterin Ulrike Trybus. Foto: Philipp Grabner

Für eine verständliche Sprache, die niemanden ausschließt, setzt sich ÖVP-Ortschefin Ulrike Trybus aus Altendorf ein. „Als Bürgermeisterin liegt mir die Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in unserer Gemeinde am Herzen“, meint sie.

NEOS-Mandatarin Birgit Ehold-Wlassak. Foto: Stephan Huger

NEOS-Gemeinderätin Birgit Ehold-Wlassak aus Ternitz sieht aktuell „wirklich genug andere Sorgen“, etwa die Teuerung oder die hohen Energiekosten. „Insofern gehen die Vorstöße von ÖVP und FPÖ an den echten Problemen der Menschen vorbei“, meint Ehold-Wlassak. Eine Veränderung der Sprache sei nicht nötig, wenn Frauen und Männer „endlich dieselbe Wertschätzung und Entlohnung am Arbeitsmarkt erhalten“, so die NEOS-Politikerin – und weiter: „Hier gibt’s aber noch viel zu tun für die Gleichstellung, und da hilft kein Binnen-I und kein Sternchen. Aber wenn es hier darum geht, Frauen aus der Sichtbarkeit zu bringen und in traditionellen Rollen zu verhaften, ist das nicht mein Zugang zu einem modernen Niederösterreich des 21. Jahrhunderts.“

Grüne-Gemeinderätin Lena Bilonoha. Foto: privat

Für Lena Bilonoha, Grüne-Bezirksspitzenkandidatin bei der kommenden Nationalratswahl und Gemeinderätin in Neunkirchen, ist die gendergerechte Sprache „zweifellos einer von vielen nicht zu unterschätzenden Schritten in Richtung Inklusion und Chancengleichheit“. Bilonoha: „Es spielt keine Rolle, ob wir uns für ein Binnen-I oder einen Schrägstrich, Stern oder doch für eine neutrale Formulierung entscheiden – das eigentliche Ziel ist letztendlich die Reduzierung von Diskriminierung und eine gesteigerte Sensibilität für die Anerkennung von Frauen in unserer Gesellschaft. Veränderungen in unserer Sprache sind nichts Neues, da sich beispielsweise auch die Art und Weise, wie Jugendliche kommunizieren, von Generation zu Generation wandelt.“

FPÖ-Landtagsabgeordneter und Bezirksparteiobmann Jürgen Handler. Foto: FPÖ NÖ

Eine NÖN-Anfrage an die Freiheitlichen beantwortet schließlich der geschäftsführende Bezirksparteiobmann Jürgen Handler. Man wolle „zurück zur Normalität“ und „klare Regeln, was die Verwendung der deutschen Sprache betrifft“, rechtfertigt er die Ankündigung seiner Landespartei. „Auf Gender-Stern, Gender-Gap, Doppelpunkt und andere verkürzte Formen der Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren kann man verzichten, im Sinne von Vernunft und Verantwortung. Es werden gerade Leitlinien für Publikationen des Landes erarbeitet und noch im Sommer umgesetzt.“ Mehr gebe es „nicht zu debattieren“, schließt Handler sein schriftliches Statement an die NÖN.