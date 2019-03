Eine Postenbesetzung am Rathaus und dass es diese neue Funktion überhaupt gibt, ist ins Visier der SPÖ gerückt. Konkret geht es um das Standesamt, wo die Leiterin mit 1. April einen Stellvertreter bekommen wird.

„Wir haben in einem Dringlichkeitsantrag im Vorjahr angeregt, dass der Stadtamtsdirektor und die Abteilungsleiter eigene Stellvertreter bekommen sollen. Das wurde eigentlich abgelehnt, aber plötzlich gibt es für das Standesamt genau eine solche Funktion. Aber nur für das Standesamt“, versteht SPÖ-Stadtrat Günther Kautz die Welt nicht mehr.

Kautz: "Parteipolitische Überlegungen!“

Und auch die Besetzung selbst ist ihm ein Dorn im Auge. Denn wie ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer im Gespräch mit der NÖN bestätigte, wird ein Standesamtsmitarbeiter, der noch nicht allzu lange Zeit im Haus ist, mit dem Posten betraut. „Nichts gegen diesen Herrn, aber es gibt dort einen verdienten Mitarbeiter, der zehn Jahre im Standesamt beschäftigt ist und einfach übergangen wurde!“ Weil dieser Mann auf der SPÖ-Liste für den Gemeinderat kandidierte, ortet Kautz „parteipolitische Überlegungen!“ Deshalb enthielt sich die SPÖ im Stadtrat auch ihrer Stimme.

Vorwürfe, die der Stadtchef vom Tisch wischt: „So etwas gibt es bei uns nicht. Der Ausgewählte hat beide notwendigen Prüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Es hat Gründe gegeben, die ich aber sicher nicht in der Zeitung erläutern werde, die für diese Entscheidung gesprochen haben!“

Nähere Auskunftbei Gemeinderatssitzung

Gerne werde er aber in der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag (nach Redaktionsschluss) dazu nähere Auskunft geben. Der Stellvertreterposten sei Wunsch des Standesamtsverbands gewesen, dem sieben Gemeinden angehören: „Das war einstimmig!“ Generell, so Osterbauer, gebe es aber bei den anderen Abteilungen keine Notwendigkeit, zudem würden die finanziellen Mittel fehlen.

Auf NÖN-Nachfrage wollten die beiden Betroffenen die Causa nicht kommentieren.