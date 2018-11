Kein WhatsApp, kein Facebook, keine Online-Datingportale. Im Jahr 1956, als sich Ingeborg und Hubert Pfautsch senior kennenlernten, gab es all die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten von heute noch nicht. So kam es auch, dass sich die heute 84-Jährige und ihr 87-jähriger Gatte am Gloggnitzer Waldfest kennenlernten – bei der Tombola.

Zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung, am 25. Oktober 1958, gaben sich die beiden Neunkirchner das „Ja“-Wort – in der Schlosskirche Gloggnitz. Die anschließende Hochzeitstafel richtete man zuhause aus – „aus Spargründen“, wie Sohn Hubert Pfautsch im NÖN-Interview erzählt. „Die Hochzeitsfeier wurde sogar auf einer Tonbandmaschine mitgeschnitten, sie existiert bis heute“, schmunzelt er.

Das Hochzeitspaar im Jahr 1958. | privat

Nun feierte das Ehepaar das besondere Jubiläum der Diamantenen Hochzeit – und Hubert Pfautsch sen. ließ sich für das 60 Jahr-Jubiläum mit seiner Gattin etwas Besonderes einfallen: „Meine Eltern stellten fest, dass beide ihre Ringe nicht mehr trugen, weil diese einfach durch die Zeit schon dünn und auf der Innenseite durchgescheuert waren. Als gelernter Werkzeugmacher meinte dann mein Vater, dass er diese selbst auf den noch vorhandenen Maschinen herstellen wird“, erzählt Sohn Hubert Pfautsch. Und so setzte Pfautsch senior die alte Drehbank wieder in Gang und fertigte für seine Gattin und sich neue Ringe an – abschließend wurden diese noch poliert...

Was der Sohn übrigens noch verrät: Nach dem allerersten Treffen der beiden vereinbarte man eine Verabredung auf der Karl Renner-Brücke in Gloggnitz. „Mein Vater überließ meiner Mutter damals seinen Fotoapparat – quasi als ,Pfand‘, um sich ein zweites Mal zu treffen...“

Was daraus wurde, ist bekannt: 60 Jahre Zweisamkeit!