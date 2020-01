,,Es tut mir sehr leid, leider konnte ich ihn nicht zum Weitermachen überreden", so ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. An Johann Gansterer, dem designierten Nachfolger Fasans, müsse er sich erst herantasten, denn mit Fasan habe er sich ,,schon durch Blickkontakt verstanden!" Erste Gespräche mit dem neuen möglichen Partner haben bereits stattgefunden. ,,Mit Gansterer als Vizebürgermeister hätte ich jedenfalls kein Problem", so Osterbauer.

Großteils Verständnis für Fasans Rückzug gibt es von der SPÖ und FPÖ. ,,Ich verstehe ihn einerseits, weil er doch sehr viele Jahre in der Politik hinter sich hat und es irgendwann genug ist, andererseits bin ich verwundert, dass es so rasch nach der Wahl ging!", äußerte sich etwa SPÖ-Spitzenkandidatin Bundesrätin Andrea Kahofer.

Ähnlich klingt Helmut Fiedler von den Freiheitlichen: ,,Fasan hat ja seinen Rückzug in der NÖN-Diskussion bereits angedeutet. Ich kann seine Entscheidung verstehen und nachvollziehen, er hat sie sich sicher gut überlegt!“

Weitere Reaktionen von Fasans Facebookseite:

,,Ich schätze Dich und Deine Arbeit sehr, alles Gute für Deine Politpension und lass es Dir gut gehen!"

ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla aus Warth.

,,Lieber Martin, ich hatte ja das Vergnügen, dich eine zeitlang auf deinem politischen Weg begleiten zu dürfen und daher ein ganz herzliches Dankeschön für deine Leistungen für Neunkirchen - auch wenn sie nicht immer meine Zustimmung gefunden haben. Alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und vielleicht das eine oder andere Mal auf ein Glas Wein."

SPÖ-Stadtrat Kurt Ebruster.

,, Lieber Martin, ich kann mich den Worten aller anderen nur anschließen!

Aus Sicht der fast 20 jährigen Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Herausforderungen und tollen Projekten darf ich mich persönlich bei dir herzlichst für alles bedanken! Durch dein immer umsichtiges und offenes agieren konnten wir gemeinsam für unser Neunkirchen vieles schaffen und bewegen! Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen hoffentlich etwas ruhigeren neuen Lebensabschnitt und verbleibe mit freundschaftlichen Grüßen."

Walter Grashofer, Rotes Kreuz.

,,Lieber Martin, ich möchte mich bei dir für 35 Jahre sehr gute Zusammenarbeit, ob als Bediensteter, oder den letzen 1 1/2 Jahren in meiner politischen Funktion, bedanken. Mein besonderer Dank gilt dir dafür, dass du mir immer dein Vertrauen geschenkt hast. Unsere netten Gespräche werden mir sehr fehlen. Aber ich freue mich für dich, dass du nun deine Freizeit für dich persönlich gestalten und deine Hobbys ausüben kannst."

Silvia Grasinger, SPÖ-Gemeinderatskandidatin und ehemalige Sekretärin im Bürgermeisteramt.

,,Ganz so einig waren wir uns ja nicht immer und auf an "grünen Zweig" sind wir ned oft gekommen. Wir konnten uns gegenseitig ganz schön am Nerv gehen????. Rückblickend kann ich aber behaupten, dass wir uns immer respektvoll entgegen getreten sind und das eine oder andere konnte und habe ich sicher von dir gelernt. Lieber Martin, a bissl fehlen wirst mir schon????. Ich wünsch dir alles erdenklich gute und am aller Wichtigsten, dass du noch sehr lange bei bester Gesundheit bleibst."

SPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Metzger.

,,Miss you already. Möge alles Gute, was du getan hast, deine Wege säumen."

Grüne Gemeinderätin Heidi Prüger aus Payerbach.