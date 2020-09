Eigentlich hätten die Faschingsfeierlichkeiten in der kommenden Saison in Neunkirchen ein Höhepunkt werden sollen, wurde die Bezirkshauptstadt doch als Landesnarrenhauptstadt auserkoren. Doch die coronabedingten Einschränkungen lassen die geplanten Veranstaltungen zu einer Zitterpartie werden.

„Grundsätzlich möchten wir das Landesnarrenwecken am 11. November, den großen Umzug am Faschingdienstag und die Gildensitzungen durchziehen, die Frage ist nur, in welcher Form das passieren wird“, warten auf Gildenpräsident Michael Tanzler noch große Hürden. „Leider kann sich das alles kurzfristig ändern, deshalb möchte ich fixe Zusagen erst so spät wie möglich treffen.“ Aktuell gilt als wahrscheinlich, dass das Landesnarrenwecken in einer abgespeckten Form und nur im kleineren Kreis stattfinden wird. Eher düster schaut es hingegen für den großen Umzug am 16. Februar aus: „Einen Umzug in herkömmlicher Form kann ich mir nicht vorstellen“, hat auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer wenig Hoffnung. Gut sieht es für die Gildensitzungen aus: Unter Einhaltung der Sicherheitsauflagen sollte es möglich sein, diese vor reduziertem Publikum durchzuführen.

Übrigens: Die 1. Faschingsgilde hat auch noch kein Landesprinzenpaar und möchte dieses nun mithilfe der NÖN finden: „Das Alter ist egal, Redegewandtheit und Zeit für Auftritte wären von Vorteil“, so Tanzler. Interessenten können sich unter 0664/1141088 melden.