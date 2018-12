Rund 900.000 Euro werden, so die Hochrechnungen von ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix, die beiden neuen Radarboxen heuer an Strafgeldern in die Kassa der Stadtgemeinde spülen. Geht es nach den Plänen der Verantwortlichen, soll der Betrag im nächsten Jahr noch mehr werden. Zu diesem Zweck wird auch eine weitere Radarbox geleast.

Waltraud Haas-Toder: „Budgetsanierung sollte dabei nicht im Mittelpunkt stehen.“ | NÖN

Wenig Freude damit hat die Opposition, die hier ein moralisch verwerfliches Modell zur Sanierung des Budgets erkennt: „Diese Anmietung ist sehr fragwürdig. Es ist aus rechtsstaatlicher Sicht bedenklich, wenn eine Gebietskörperschaft das Budget mit der Einhebung von Verwaltungsstrafen sanieren möchte. Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, je mehr Verkehrsdelikte, desto mehr Strafeinnahmen“, ärgert sich FPÖ-Gemeinderätin Waltraud Haas-Toder, „denn bei der Verkehrsüberwachung sollte die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und nicht die Budgetsanierung im Mittelpunkt stehen.“

ÖVP-Bgm. Herbert Osterbauer bezeichnet die FPÖ-Darstellung als „Schwachsinn“: „Die sollten einmal bei den Bürgermeisterstammtischen dabei sein. Es gibt keinen, wo das Verkehrsthema nicht angeschnitten wird. Viele Anrainer wünschen sich eine solche, weil einfach viel zu schnell gefahren wird.

Stadtrat Günther Kautz: „Man hätte die Bürgerbeteiligung von Anfang an ernst nehmen müssen!“ | NÖN

Da geht es in erster Linie um Sicherheit und nicht Budgetsanierung. Außerdem wird keiner gezwungen, zu schnell zu fahren!“ Zudem seien die Standorte der Radarboxen über die Gemeindehomepage einsehbar und ausgelöst wird das Radar erst ab 44 Stundenkilometer, „was ohnehin sehr human ist“, so Osterbauer.

SPÖ-Stadtrat Günther Kautz sieht in der Sicherheitsargumentation lediglich einen Vorwand: „Natürlich wird es in erster Linie wegen der Budgetsanierung angeschafft. Es gibt schon Raserstrecken in der Stadt, aber teilweise sind die Standorte in die Richtung gewählt, dass sie primär als Einnahmequelle dienen.“