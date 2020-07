Nun hat die Bezirkshauptstadt sogar einen eigenen Stadtarchäologen: Hannes Schiel wurde dazu von der Gemeinde ernannt. „Er ist ehrenamtlicher Berater der Stadtgemeinde in archäologischen Fragen, zum Beispiel bei Bauvorhaben“, erklärt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer.

Schiel studierte Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien. Seit 2011 ist er Kustos im Städtischen Museum. Er arbeitet hauptberuflich als Researcher für das Ludwig-Boltzmann-Institut für Archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie sowie für die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien in der Abteilung Angewandte Geophysik. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Archäologische Prospektion, zerstörungsfreie Archäologie und Image Based Modelling.