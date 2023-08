Ein Busserl zum Abschied reicht: „Kiss & Go“-Zone kommt vor Schulen

„Das heißt, dass Eltern mit ihrem Auto nur mehr zu bestimmten Zeiten vor die Volksschule zufahren dürfen, um ihr Kind kurz aus- oder einsteigen zu lassen. Eine längere Verweildauer des Fahrzeuges ist ab Schulbeginn dann nicht mehr notwendig“, skizziert ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer die Idee dahinter. Damit sollen, ähnlich wie mit der Einführung der Schulstraße vor einem halben Jahr vor der Volksschule Mühlfeld, das tägliche Verkehrschaos und die damit verbundenen gefährlichen Situationen vermieden werden. Ursprünglich wollte man auch in der Dittrichstraße vor der Volks- und Sonderschule eine Schulstraße einrichten, doch Verkehrsgutachten haben gezeigt, dass dies den Verkehrsfluss auf der benachbarten B 17 zu sehr behindern würde.

Die „Kiss & Go“-Zone ist ein Haltebereich für Eltern, die ihre Sprösslinge mit dem Auto bringen oder abholen, um dort die Kinder geregelt ein bzw. aussteigen zu lassen. Parken ist in den vorgegebenen Zeiträumen nicht erlaubt. „Diese Zone hat sich in dem Bereich als die beste Lösung erwiesen und soll die Sicherheit der Kinder vor der Schule erhöhen“, so Bürgermeister Herbert Osterbauer.

Im Bereich vor der Volksschule Neunkirchen-Steinfeld und dem Sonderpädagogischen Zentrum gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Verkehr. Rechtzeitig vor Schulbeginn wurde mit dem bestehenden „Schilderwald“ aufgeräumt und die nötigen Verkehrszeichen angebracht.

Gültig ist die neue Regelung ab Schulbeginn im September. Die „Kiss & Go“-Zone gilt nur an Schultagen, wo von 7 bis 8 Uhr und von 11 bis 13 Uhr in den ausgewiesenen Bereichen vor den Schulgebäuden nur das Halten zum Ein- bzw. Aussteigen erlaubt ist. Parken ist nur außerhalb dieser Zeiten möglich. Die Eltern wurden über die Schule im Vorfeld informiert. „In den ersten Wochen wird die Stadtpolizei Neunkirchen die Einhaltung dieser neuen Regelung überwachen und im gegebenen Fall abmahnen. Später wird auch gestraft“, kündigt Osterbauer zuerst eine Begleitung und danach eine Überprüfung durch die Exekutive an.