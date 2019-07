Als Wilhelmine und Erwin Nemeth einander das „Ja“-Wort gaben, sah die Welt noch ein wenig anders aus: In Österreich war Theodor Körner Bundespräsident, der Kanzler hieß Julius Raab – und Dwight D. Eisenhower regierte in den USA.

Kennengelernt haben sich die beiden langjährigen Neunkirchner – sie leben seit 1957 in der Stadt – auf einem Ball im burgenländischen Pinkafeld. Dieser Tage begingen sie ihre Eiserne Hochzeit, also 65 Jahre Ehe – ein Jubiläum, auf das am 27. Juli noch im Kreise der Familie angestoßen wird. Wie man eine Ehe so lange aufrecht erhält?

„Es braucht ein ,Miteinander‘, man muss gegenseitig einsichtig sein“, erklären die beiden. Und: „Alles sollte miteinander abgesprochen sein und ausdiskutiert werden, es braucht gegenseitiges Vertrauen.“ Seitens der BH gratulierte Vertreterin Kathrin Jagschitz, die Glückwünsche der Stadt kamen von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und SPÖ-Stadtrat Günther Kautz. Erwin Nemeth wurde in diesem Rahmen auch gleich zu seinem 90-er beglückwünscht.